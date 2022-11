Un homme réalise des cascades défiant la mort avec son tout-petit, la vidéo exaspère Twitter

La relation d’un père avec ses enfants est différente du lien qu’un enfant partage avec sa mère. Alors que les mères sont assez surprotectrices à l’égard de leurs enfants, les protégeant toujours du mal, les pères sont souvent les casse-cou – les véritables partenaires dans les crimes. Étant donné que les mères sont préoccupées par la sécurité de tous, les pères, en revanche, sont généralement considérés comme le parent « amusant » du ménage.

Cependant, il n’est jamais recommandé d’aller trop loin avec des enfants ou d’essayer quelque chose de trop dangereux, risquant la vie du nourrisson. Et, cette vidéo virale d’un homme effectuant des cascades défiant la mort avec son petit va sûrement choquer tous les parents passionnés.

Le clip désormais viral a été partagé sur Twitter le 23 novembre. “Papa”, a lu le tweet.

La séquence de 32 secondes s’ouvre sur un homme, probablement le père de l’enfant, lançant l’enfant haut dans les airs, donnant l’impression que l’enfant flotte dans le ciel. Après une seconde fugace, l’homme attrape son fils dans ses bras, au grand soulagement des téléspectateurs, cependant, les cascades du papa ne s’arrêtent pas là. Souriant à la caméra pendant l’enregistrement, le père soulève alors l’enfant d’une main alors que ce dernier, avec ses petits pieds, se dresse dangereusement sur sa paume.

Au fur et à mesure que la vidéo progresse, l’homme perd intentionnellement son emprise sur l’enfant et le laisse pendre la tête en bas, le balançant dans cette position pendant un moment. Il lance également son enfant à une hauteur menaçante, encore une fois, et le fait tourbillonner dans les airs comme une tornade. La vidéo se termine avec l’enfant atterrissant dans les bras de son père en toute sécurité, ce qui entraîne un sourire inconscient sur son visage.

Le clip épouvantable a rendu Twitterati furieux et beaucoup ont critiqué le père pour avoir réussi un exploit aussi imprudent avec le tout-petit. “Cette personne devrait être emprisonnée”, a commenté un utilisateur furieux. “C’est trop… faire tout ça juste pour les vidéos… c’est dangereux”, a fait remarquer un autre. “Si jamais mon gars fait ça à mon enfant, je ne le laisserai jamais tenir l’enfant”, a écrit un troisième individu mécontent.

C’est juste trop… faire tout ça juste pour le plaisir des vidéos… c’est dangereux— 🖤 (@greenysoulin) 24 novembre 2022

Si jamais mon gars fait ça à mon enfant, je ne le laisserai jamais tenir l’enfant – Kofta (@sharmajiihere) 24 novembre 2022

Depuis son partage, la vidéo a accumulé plus de 374 000 vues et plus de 6 000 likes sur Twitter.

Que pensez-vous du duo père-fils casse-cou ?

