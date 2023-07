UN BEACHGOER a été mutilé par un requin mortel sur les plages les plus dangereuses d’Amérique.

Le résident de Lake Worth, âgé de 48 ans, a été mordu par un requin alors qu’il se détendait à New Smyrna Beach, en Floride, samedi – la capitale nationale des morsures de requin.

Il est la troisième personne à être attaquée par un requin cette année sur les plages du comté de Volusia, a rapporté le journal local News-Journal.

Vendredi, juste la veille, la deuxième victime de morsure de requin du comté a été sauvage.

La deuxième personne mutilée par un requin était un homme de DeLand qui surfait sur les eaux de la même plage et a subi des blessures graves mais non mortelles à cause de la morsure.

Jusqu’à présent, tous les incidents d’attaques de requins du comté en 2023 se seraient produits à NSB.

Le gars abattu samedi aurait été mordu peu après 14 heures.

La victime de la morsure de requin a subi des blessures mineures au dos et a refusé d’être transportée à l’hôpital, a rapporté News-Journal.

La première morsure signalée de l’année dans le comté aurait eu lieu le 28 mai lorsqu’un requin a mordu une fille d’Orlando de 13 ans à NSB.

La jeune fille avait une légère morsure au pied.

Elle a été attaquée alors qu’elle faisait du bodyboard dans de l’eau jusqu’aux genoux, selon News-Journal.

L’adolescent n’a pas vu le requin et a reçu des soins médicaux mineurs sur les lieux alors que la famille refusait d’être transportée à l’hôpital.

L’année dernière, sept personnes ont été mordues par des requins dans le comté de Volusia.

2022 a été le plus faible nombre d’attaques dans le comté depuis 2015, qui a également un record de sept morsures.

Dans une analyse de janvier 2023 réalisée par Travel Lens de la National Oceanic and Atmospheric Administration et du Shark Institute, ils ont attribué à chaque plage américaine un score de danger sur 10 basé sur les décès de surf, les attaques de requins et la fréquence des ouragans.

Avec un score de danger de 8,4 sur 10, New Smyrna Beach en Floride a été surnommée la plage la plus dangereuse du pays.