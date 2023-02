La course aux examens compétitifs a transformé les établissements d’enseignement en une industrie commerciale où frapper de l’argent au détriment de la carrière des étudiants est devenu une pratique courante aujourd’hui. La dure réalité a creusé l’écart entre les enfants riches et pauvres en raison des installations privilégiées accessibles à une classe particulière d’étudiants. Les instituts de coaching populaires facturent un montant élevé pour fournir des cours particuliers uniquement à ceux qui peuvent se le permettre.

Alors, qu’en est-il de ceux qui le méritent vraiment ? Ils sont soutenus par des enseignants qui visent à éduquer et pas seulement à gagner pour remplir leur simple devoir d’éducateur ! Outre Anand Kumar, voici l’histoire de Shrawan qui vise à enseigner les «bonnes mathématiques» par le biais de cours en ligne, laissant derrière lui le motif des instituts de coaching coûteux.

L’utilisateur de Twitter, Rahul Raj, a parlé de son ami d’école Shrawan qu’il a qualifié de “génie des mathématiques”. Il a révélé que Shrawan s’était qualifié pour le JEE et avait rejoint l’IIT à Guwahati. Cependant, il a quitté une multinationale (MNC) pour enseigner les «bonnes mathématiques» aux étudiants dans la course aux instituts de coaching très chers. Il mène une vie simple comme celle d’un nomade et dirige une chaîne YouTube pour éduquer les étudiants gratuitement ou à moindre coût.

L’ami d’école Shrawan est un génie des mathématiques. Il s’est qualifié JEE et a rejoint IIT Guwahati. Il a quitté les emplois de course MNC et a continué à trouver des moyens d’étudier et d’enseigner les mathématiques. Il vit comme des sages, comme des voyageurs, comme des nomades, comme des fous. Tout pour enseigner les bons maths que les cours de coaching ont tués pic.twitter.com/kXitMlDO9v– Rahul Raj (@bhak_sala) 12 février 2023

Shrawan peut obtenir un poste de professeur dans n’importe quelle classe de coaching IIT JEE en Inde et commencer à gagner des crores, mais il n’est pas d’accord avec ces instituts au niveau fondamental. Son angoisse est que ces cours à solution rapide tuent la passion pour l’apprentissage des mathématiques chez les élèves. – Rahul Raj (@bhak_sala) 12 février 2023

"L'ami d'école Shrawan est un génie des mathématiques. Il s'est qualifié JEE et a rejoint IIT Guwahati. Il a quitté les emplois de course MNC et a continué à trouver des moyens d'étudier et d'enseigner les mathématiques. Il vit comme des sages, comme des voyageurs, comme des nomades, comme des fous. Tout pour enseigner de bonnes mathématiques que les cours de coaching ont tués », lit sa légende à côté d'une capture d'écran de la chaîne YouTube de Shrawan, appelée 'maths avec shrawan'.

Rahul a en outre ajouté que Shrawan peut facilement obtenir un emploi dans l’une des classes de coaching IIT ou JEE qui pourrait lui rapporter une somme forfaitaire. Mais sa passion pour les mathématiques et son désaccord avec les classes « à solution rapide » l’ont incité à lancer sa propre volonté d’enseigner la matière qui pourrait transformer les mathématiques en un processus d’apprentissage amusant plutôt qu’un fardeau pour les étudiants. Vraiment, des personnes dévouées comme lui veillent à que les candidats méritants trouvent une place dans ce monde matérialiste.

