Un homme qui travaillait dans la sécurité au festival Supernova réagit à l’apparent enlèvement d’un ami

Din Tesler et son ami Bar travaillaient en matière de sécurité au festival de musique Supernova lorsque l'attaque terroriste a eu lieu. Il décrit avoir aidé d'autres personnes à se mettre en sécurité et raconte à Lester Holt ce que c'était que de voir une vidéo de son ami, qui semblait avoir été enlevé par le Hamas.