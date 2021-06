Un homme VULNÉRABLE qui s’est fait voler les médailles inestimables de son grand-oncle pendant la Première Guerre mondiale par un « scumbag » les a finalement rendues – après qu’une maison de vente aux enchères l’a repéré sur un article de Sun.

Richard Browning-Smith a eu le cœur brisé après que l’escroc Daniel Clelland a volé les médailles de ses grands-oncles et les a fouettées au plus offrant.

Richard Browning-Smith a récupéré les médailles cinq ans après leur vol Crédit : Dix Noonan Webb

Clelland, 47 ans, a été emprisonné en août 2018 après avoir reconnu six infractions de fraude par fausse représentation à la Chelmsford Crown Court.

L’homme de 47 ans a été invité à faire des évaluations à des fins d’assurance pour M. Browning-Smith en novembre 2015, peu de temps après le décès de son père.

Mais l’escroc n’a jamais rendu les objets ni contacté à nouveau ses victimes, il les a ensuite fouettés pour des milliers de livres aux commissaires-priseurs.

M. Browning-Smith, de Manningtree, vient tout juste de retrouver les objets volés, cinq ans après leur vol.

L’agent d’assurance à la retraite a parlé au Sun au moment du vol, expliquant qu’il espérait qu’il les récupérerait un jour.

La maison de vente aux enchères Dix Noonan Webb a retrouvé le véritable propriétaire des médailles après avoir repéré l’article dans le journal.

Geoffrey Wear a servi dans l’Essex Yeomanry pendant la Première Guerre mondiale Crédit : Dix Noonan Webb

M. Browning-Smith est ravi que les médailles de ses grands-oncles lui soient rendues

S’adressant au Sun après le retour des médailles, M. Browning-Smith, 66 ans, a déclaré: «Je suis vraiment ravi que les médailles m’aient été rendues après tout ce temps.

« L’homme qui les a volés était un ignoble salaud, qui s’en prenait aux personnes vulnérables, et je suis si heureux qu’ils m’aient été rendus.

« Les gens de la maison de vente aux enchères ont réussi à me retrouver en ligne après avoir vu l’article il y a quelques années dans le Sun, et je suis vraiment heureux d’avoir tout récupéré.

«Mon grand-oncle Geoffrey Wear a servi pendant la Première Guerre mondiale et il y avait deux médailles volées à son nom, ainsi qu’Essex Yeomanry, gravées dessus.

« Il a reçu la médaille russe qui a été décernée à tout membre actif du Commonwealth des forces armées qui a fait preuve de bravoure particulière.

Un étrier était l’un des objets que la victime Richard Browning-Smith avait volés

« Mon héritage m’a été enlevé, mais je suis si heureux de les retrouver. Je pensais les avoir perdus pour toujours.

« Dès que le confinement sera terminé, j’irai avec la Royal British Legion en Belgique à Menin Gate Ypres pour commémorer la fin de la Première Guerre mondiale.

« J’y suis allé il y a quelques années, mais j’ai dû m’asseoir et regarder car je n’avais pas les médailles. Cette fois, je peux me lever et marcher avec eux en les portant comme le seul membre survivant de la famille, en l’honneur de mon grand oncle.

« Je ne l’ai jamais rencontré, je n’ai rencontré que ma grand-tante, mais j’en sais beaucoup sur lui et je suis juste reconnaissant de les retrouver. »

Clelland lui a volé environ 20 à 30 objets, y compris la collection de pièces de monnaie de son père qui se composait d’environ 500 à 1 000 pièces.

Christopher Hill, directeur associé de Dix Noonan Webb, a déclaré : « Ma femme a réussi à le retrouver sur les réseaux sociaux, après que nous ayons repéré l’histoire dans le journal Sun.

« Après l’avoir localisé et pris contact, il nous a parlé et nous avons pu ouvrir le bal et lui rendre ses médailles.

« Grâce à l’article du Sun, il était beaucoup plus facile de savoir à qui appartenaient les médailles, et le collectionneur qui nous les a apportées n’aurait jamais su qu’elles avaient été volées.

« Il est important pour nous de faire savoir aux gens que des médailles sont retrouvées, et nous retournons toujours les médailles qui ont été volées ou perdues.

« Richard a été escroqué par quelqu’un de très cynique, et nous sommes juste ravis qu’il les lui ait rendus, de notre bon travail et avec l’aide du Soleil. »

AXA, qui avait assuré les médailles de M. Browning Smith, a ajouté : « C’est extrêmement pénible lorsque des objets de valeur et précieux sont volés, nous sommes donc ravis que ces médailles historiques aient été retrouvées et que nous puissions aider à les rendre à M. Browning-Smith. »