Un homme qui s’est enchaîné sous le pont de la rivière Pandu à Kanpur sauvé par la police après 20 jours

Un jeune handicapé a été retrouvé enchaîné sous le pont de la rivière Pandu à Kanpur, dans l’Uttar Pradesh, vendredi soir dernier. Les policiers ont pris par erreur le jeune pour un fantôme. Le responsable de l’avant-poste de la zone industrielle est arrivé sur les lieux et a calmé les jeunes. Il a ensuite brisé le verrou de la chaîne attachée à ses pieds et l’a libéré de la servitude, a rapporté l’Hindustan Times. L’homme dérangé a été sauvé à l’aide d’une corde.

Une équipe de véhicules d’intervention de la police (PRV) a entendu le jeune crier et demander de l’eau. L’équipe a d’abord pensé que les cris provenaient d’une femme. L’avant-poste en charge, Mahendra, est arrivé sur place avec un autre ouvrier. Il vit alors le jeune homme recouvert d’argile et attaché avec des chaînes sur le pilier. Il a été stupéfait et a pris l’homme pour un fantôme. En essayant de le libérer, la police a allégué que l’homme était devenu abusif et agressé. Après s’être calmé, le jeune a dit qu’il s’appelait Pawan et qu’il était originaire de Samastipur dans le Bihar.

Selon le rapport de la maison de presse, s’adressant à la police, le jeune handicapé a déclaré que son père Raju Saini l’aurait quitté il y a deux ans et n’est jamais revenu. Il a ensuite erré et atteint Chakarpur Mandi à Kanpur, où il a commencé à travailler comme ouvrier.

L’inspecteur de Panki, Anjan Kumar Singh, a déclaré que Pawan aimait observer l’eau couler, ce qui fait que même après l’avoir libéré cette nuit-là, il s’est de nouveau attaché à un pilier sur la rivière Pandu lundi et a été libéré par la police de Sachendi.

Pendant l’interrogatoire, Pawan a dit à la police qu’il s’était enchaîné sous le pont et après avoir verrouillé la chaîne, il avait jeté la clé dans la rivière. L’homme handicapé mental a également déclaré qu’il s’était maintenu enchaîné pendant près de 20 jours.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici