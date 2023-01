Un homme qui prétend pouvoir guérir n’importe quelle maladie avec sa couverture organise des ateliers pour les gens

Ganesh Bhai Gurjar, la couverture noire Baba, est un résident du Gujarat et il affirme que les gens n’ont pas besoin de la science médicale pour guérir les maladies mais de son traitement “spécial”. Le baba met en place des camps de 15 jours dans différentes villes. Beaucoup de ceux qui ont participé aux camps affirment avoir été guéris après avoir touché la main ou la couverture de Baba, mais d’autres disent qu’ils n’ont ressenti aucun changement ou soulagement.

Des gens du Rajasthan, du Maharashtra, du Karnataka, du Madhya Pradesh, de l’Uttar Pradesh et de plusieurs autres États fréquentent les camps et sont prêts à dépenser jusqu’à Rs 1 lakh pour leurs capacités de guérison miraculeuses. Mais d’autres semblent même suggérer qu’ils n’avaient pas à dépenser un centime dans les campings. Ganesh Bhai Gurjar affirme que sa couverture a des pouvoirs spirituels et qu’il peut facilement connaître la maladie d’une personne en plaçant la couverture sur elle et en vérifiant son pouls. Il affirme également qu’il peut identifier la maladie d’une personne simplement en la regardant alors qu’elle se tient devant Baba Ganesh.

Kambal Wale Baba porte toujours sa couverture noire spirituellement alimentée sur son épaule et prétend guérir toutes les maladies graves. De nombreuses personnes souffrant de paralysie viennent au camp pour se faire soigner et le baba prétend qu’il peut même les guérir.

Ganesh a révélé qu’il avait obtenu cette couverture d’un manguier et qu’il avait été béni par Mataji et qu’il avait le pouvoir de guérir les gens s’il les couvrait simplement de cette couverture. Ganesh gagne environ Rs 2 lakh rien qu’en vendant des assiettes de nourriture qui coûtent Rs 40 pour chaque personne qui fréquente les camps. Il vend même des bouteilles d’eau Bisleri pour Rs 15-20 et gagne environ Rs 40 000 grâce à cela. En dehors de cela, il gagne même en faisant payer les gens pour des lits, des noix de coco, etc.

