Un homme qui nourrit des écureuils et des oiseaux est la plus belle chose sur Internet aujourd’hui

“Aucun acte de gentillesse, aussi petit soit-il, n’est jamais gaspillé.” Au 21e siècle, ce proverbe du conteur grec Ésope sonne toujours vrai. L’humanité et la gentillesse sont les deux parties intégrantes de la vie humaine, ce qui donne au monde son sens.

Alors que, dans ce monde trépidant, nous avons tendance à nous laisser influencer par l’agitation constante, cet homme semble avoir compris la véritable essence de la vie : profiter des petites choses. Avec un cœur aussi pur que l’or, le geste aimable de l’individu de nourrir les écureuils et les oiseaux a répandu un sentiment de chaleur parmi les utilisateurs des médias sociaux.

La vidéo réconfortante a été téléchargée sur Twitter le 23 décembre. Le clip désormais viral capture un homme, assis sur le trottoir. Il est encerclé par des volées d’oiseaux et une course d’écureuils, certains montés sur ses genoux, tandis que d’autres sur son épaule, et quelques autres perchés sur sa tête. Les animaux semblent ne pas avoir peur de l’homme, qui sourit à la caméra tout en nourrissant les petites créatures.

Ils errent autour de lui, se glissent sous ses genoux, entrent et sortent de son sac et grignotent la nourriture qu’on lui donne. D’après la vidéo, il semble que l’individu nourrisse ces oiseaux et ces écureuils depuis longtemps. Cela a ouvert la voie à un beau lien qui s’est forgé entre eux. L’homme a réussi à gagner la confiance de ses petits copains.

Dès que la vidéo a fait surface sur Internet, les utilisateurs des médias sociaux ont fait la queue dans les commentaires pour louer l’homme pour son humilité et son amour envers les animaux. Alors qu’un utilisateur a exprimé son étonnement et a écrit: «Je n’ai jamais rien vu de tel. Les écureuils sont des animaux très timides. La confiance avec laquelle ils viennent à lui est très surprenante », a noté un autre, « Chaque création de Dieu Tout-Puissant a besoin de soins et d’affection, donc pour la durabilité, nous devons vivre et laisser la création vivre pour équilibrer l’écosystème… » « Cette personne est vraiment bénie aaawwww », a lancé un troisième individu.

Je n’ai jamais vu une chose pareil. Les écureuils sont des animaux très timides. La confiance avec laquelle ils viennent vers lui est vraiment très surprenante— tapan p (@patnaikt) 23 décembre 2022

Chaque création de Dieu Tout-Puissant a besoin de soins et d’affection, donc pour la durabilité, nous devons vivre et laisser vivre la création pour équilibrer l’écosystème. Bharat Mata ki Jai 🇮🇳🍁🙏— BIJIT KHONGSIT (@BijitKhongsit) 23 décembre 2022

Cette personne est vraiment bénie aaawwww—❤ℂ𝕦𝕥𝕖𝕟𝕖𝕤𝕤𝔻𝕒𝕚𝕝𝕪❤🤗 (@CutenessDaily_) 23 décembre 2022

Depuis qu’il a été partagé, le beau geste de l’homme a attiré plus de 495,5k likes et plus de 35,3k likes sur Twitter. Cette vidéo vous a-t-elle aussi fait sourire ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici