il y a 7 heures

Adam Eisenberg, 58 ans, du nord de Londres, a reçu un diagnostic de cirrhose du foie et de stéatose hépatique non alcoolique.

Mais après avoir participé à cet essai clinique révolutionnaire, M. Eisenberg est toujours en vie un an plus tard.

Il n’y a pas suffisamment d’organes de donneurs disponibles et le Royal Free a déclaré qu’environ un tiers de tous les foies donnés avaient été refusés et jetés en raison de la présence d’un excès de graisse dans les cellules hépatiques.

Cette condition signifie que le foie ne peut pas tolérer d’être stocké et transporté et qu’il est moins susceptible d’aboutir à une transplantation réussie.

L’enquête estime que 37,9 % des personnes sont en surpoids et que plus d’une personne sur quatre (25,9 %) est obèse, ce qui suggère que le nombre de foies impropres à la transplantation pourrait continuer à augmenter, ce qui exercerait une pression sur la disponibilité des foies donnés.

Le professeur Joerg-Matthias Pollok, responsable clinique du service HPB et de transplantation hépatique du Royal Free Hospital, a déclaré : « Nous exposons tous notre foie à des dommages tels que la consommation d’alcool. [and] des aliments gras malsains, et chez certains d’entre nous, cette graisse se dépose dans chaque cellule du foie sous forme de petites gouttelettes, ce qui rend les organes moins viables, moins sains et moins utilisables comme organes donneurs.