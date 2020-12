Un commerçant devenu accro à la glace à 14 ans a arrêté la dinde froide au moment où sa copine lui a dit qu’il allait devenir père.

Nick Layton, 24 ans, a commencé à fumer de la méthamphétamine à l’adolescence dans sa ville natale victorienne de Bacchus Marsh pour faire face à l’intimidation à cause de son poids.

Mais ce qui a commencé comme une consommation de drogue récréative le week-end avec des amis s’est rapidement transformé en une puissante dépendance qui l’a retenu en otage pendant les sept années suivantes.

Malgré de nombreuses tentatives, l’adolescent n’a pas pu se débarrasser de cette habitude mortelle – atteignant son point le plus bas à 19 ans alors qu’il fumait 1,7 gramme par jour.

Dans un article réconfortant en ligne, M. Layton a révélé comment il était devenu motivé pour changer de vie à la seconde où il avait découvert que sa partenaire était enceinte.

Nick Layton, 24 ans, a révélé comment le fait d’apprendre que sa petite amie était enceinte l’avait motivé à vaincre une dépendance de sept ans avec de la glace (photo avec sa fille Arizona)

« J’ai été accro pendant la meilleure partie de sept ans, cela m’a pris des endroits que je ne souhaiterais jamais à mon pire ennemi », a-t-il écrit sur Facebook.

« Cela m’a emmené à plusieurs reprises à l’hôpital, dans des établissements psychiatriques, cela m’a coûté des emplois, des relations, des amis d’enfance et plusieurs fois ma famille a pensé qu’ils allaient m’enterrer avant mes grands-parents.

« Il y a un peu plus de deux ans et six mois, j’ai arrêté Cold Turkey quand on m’a dit que j’allais être père. Pas de désintox, pas de réunions NA.

«Je ne pouvais pas imaginer amener un enfant dans ce monde et ne pas être là pour le soutenir financièrement, physiquement ou émotionnellement. Je ne voulais pas être juste un autre papa junkie, je voulais être un bon père.

M. Layton a déclaré que sa fille Arizona était la chose la plus importante pour lui et qu’elle ne comprenait pas encore le rôle qu’elle avait joué pour changer sa vie.

«Ma princesse est tout pour moi et je le lui dois», a-t-il poursuivi.

«Le plus fou, c’est qu’elle n’a aucune idée qu’elle m’a sauvé.

M. Layton a déclaré qu’il s’était tourné vers la glace pour faire face aux impacts mentaux d’être victime d’intimidation à propos de son poids (photo à 19 ans, au plus bas)

M. Layton a déclaré qu’il avait rapidement perdu du poids en utilisant le médicament et qu’il était un utilisateur quotidien à l’âge de 16 ans.

«Demain, alors que je fête un autre anniversaire, je compte mes bénédictions. J’espère que cela aidera tous ceux qui en ont besoin.

M. Layton, qui vit maintenant à 57 km au nord à Romsey, a déclaré qu’il avait essayé la glace pour la première fois après avoir commencé à passer du temps avec un nouveau groupe d’amis.

« J’ai toujours lutté avec mon poids et mon harcèlement et cela m’a éloigné de cela », a-t-il déclaré au Daily Mail Australia.

«Je me sentais très mal à l’aise dans mon propre corps. Je n’avais pas beaucoup d’amis ni de vie sociale en tant que telle.

«Je suis devenu maigre très vite. J’étais très accro dès le moment où je l’ai essayé pour la première fois. À 16 ans, j’étais un utilisateur quotidien.

M. Layton a cessé d’aller à l’école, cachant sa bataille secrète à ses parents jusqu’à l’âge de 17 ans, lorsqu’il a eu des démêlés avec la justice.

Dans les années qui ont suivi, il a rebondi entre les emplois, luttant pour conserver son emploi pendant plus de deux semaines à la fois.

En juin 2018, il avait presque 22 ans lorsque son partenaire lui a dit qu’ils accueillaient un enfant dans le monde.

Dans un message réconfortant en ligne (photo), M. Layton a déclaré que sa fille ne réalisait pas qu’elle lui avait sauvé la vie

Jusque-là, il était un utilisateur quotidien, fumant quelques «points» par jour.

«Ce fut un moment qui a changé ma vie. J’ai pensé » Qu’est-ce que je vais faire maintenant? Je ne peux pas continuer à faire ça », dit-il.

«J’étais rempli de peur et d’excitation. Je voulais un jour devenir parent, mais je m’inquiétais aussi de savoir si j’allais changer ma vie et m’y tenir.

«Dès que j’ai découvert, je me suis arrêté complètement. Je savais juste que cela devait être fait.

« Si j’avais des retraits ou des envies, je pensais juste à la situation dans son ensemble, je pensais juste au genre de personne que je voulais être pour ma fille. Je ne voulais pas rater sa vie.

Déterminé à pouvoir soutenir financièrement sa fille, M. Layton a pris un apprentissage de chaudronnier, qui est en voie d’achèvement.

Il a dit qu’il dirigeait son énergie pour rester occupé pour lutter contre les envies et les retraits, qui, selon lui, sont un état mental lorsqu’il s’agit de glace.

« Il y a eu des moments où j’étais à un point bas, et j’ai dû combattre ces émotions et apprendre à m’asseoir dessus », a-t-il déclaré.

M. Layton et son partenaire ont accueilli sa fille Arizona dans le monde le 22 février de l’année dernière

M. Layton a déclaré qu’il s’efforçait chaque jour d’être un bon modèle pour l’Arizona, qui, selon lui, est une « fille à papa »

«Ma famille a été extrêmement favorable. Avec ce genre de choses, vous ne pouvez pas arrêter tant que vous ne le voulez pas vraiment.

Lorsque l’Arizona est né le 22 février 2019, c’était le plus beau jour de sa vie.

«Ce fut neuf mois très anxieux, je m’inquiétais constamment de savoir quel genre de père j’allais être», a-t-il déclaré.

« Après l’avoir tenue, il n’y avait pas de retour en arrière. Je ne pouvais pas imaginer revenir à ma façon de vivre.

M. Layton passe un week-end sur deux avec la « fille de son papa » Arizona, après avoir récemment rompu avec son partenaire.

Mais chaque jour, il travaille plus dur pour s’assurer qu’elle a un bon modèle.

«Je m’efforce constamment d’être meilleur pour l’Arizona», a-t-il déclaré.

«Je n’aurais pas pu le faire sans elle.