Un homme qui dort dans sa voiture dit que les locataires doivent plus de 31 000 $ et ne quitteront pas son bien locatif

L’année dernière encore, Marco avait deux maisons à son nom, mais depuis des mois il dort dans sa voiture, tout cela parce que ses locataires, qu’il n’a pas pu expulser, n’ont pas payé leur loyer.

Marco, 33 ans, a perdu son domicile conjugal dans un accord de séparation en janvier. Il possède toujours un immeuble à revenus – une maison de deux suites à Collingwood, en Ontario. – mais dit que son locataire à l’étage n’a pas payé depuis juin; celui d’en bas ne l’a pas fait depuis février.

“Je couvre toutes les dépenses de logement, l’hypothèque et les impôts fonciers et je n’ai pas les moyens de louer dans la situation financière épouvantable dans laquelle je me trouve”, a-t-il déclaré. “Je croule sous les dettes.”

CBC News ne révèle pas le nom de famille de Marco parce qu’il travaille comme spécialiste hypothécaire à commission et craint que cela n’affecte son emploi.

Il a déposé des plaintes contre les deux locataires auprès de la Commission de la location immobilière (CLI) de l’Ontario. Mais en raison d’un arriéré qui s’est formé pendant la pandémie, un processus d’arbitrage qui était autrefois censé ne pas prendre plus d’un à trois mois est passé à environ huit. Les retards d’un an pour régler pleinement les différends sont de plus en plus courants.

“Je suis au point le plus bas de ma vie”, a déclaré Marco. “Je ne comprends pas comment quelque chose comme ça peut arriver.”

Le problème semble être répandu, avec des locataires à travers le pays refusant de payer un loyer, refusant de quitter une propriété, ou les deux. En Colombie-Britannique, la période d’attente normale pour faire entendre un différend est passée d’environ un mois à plus de quatre. La Nouvelle-Écosse signale également des retards.

En raison d’un arriéré qui s’est formé pendant la pandémie, un processus qui n’était autrefois censé prendre qu’un à trois mois à la Commission de la location immobilière (CLI) de l’Ontario est passé à environ huit mois. (Kimberly Ivany/CBC)

En Ontario, comme dans de nombreuses provinces, les locataires peuvent légalement rester dans leur logement locatif, même sans payer de loyer, jusqu’à ce que le différend soit entendu et qu’une ordonnance d’expulsion soit émise.

Cela, combiné à l’arriéré, a créé un climat qui favorise souvent les locataires, explique Asquith Allen, directeur des politiques et des affaires réglementaires à la Fédération des fournisseurs de logements locatifs de l’Ontario (FRPO).

“De plus en plus de gens comprennent que le [Landlord and Tenant] Le conseil met du temps à traiter les affaires », a-t-il déclaré. « Les locataires ne paient tout simplement pas de loyer, attendant le résultat de cette demande… C’est frustrant.

Le bilan émotionnel des propriétaires peut être “dévastateur”, a-t-il déclaré.

Marco dit qu’après que lui et sa femme ont acheté la propriété en septembre 2021, son locataire du sous-sol n’a pas payé l’intégralité du loyer, demandant à la place des paiements partiels.

Marco dit que les locataires vivaient déjà dans la propriété lorsque lui et sa femme l’ont achetée en septembre 2021. (Google Maps)

Plus tard ce mois-là, une conduite d’eau de la ville s’est cassée et a inondé le sous-sol. Marco dit qu’il a proposé de réduire le prochain paiement de loyer de 1 700 $ de 1 000 $, mais dit que le locataire a continué à payer encore moins pendant plusieurs mois et, en février, a cessé de payer le moindre loyer.

Le locataire de l’étage a cessé de payer le loyer de 1 900 $ en juin, dit-il.

Marco estime qu’il doit plus de 31 000 $.

“Cela me dépasse l’esprit que les gens puissent s’en tirer comme ça”, a-t-il déclaré. “Si je volais autant d’argent dans un magasin, je serais accusé.”

Les locataires y vivaient déjà lorsque Marco et sa femme ont acheté la maison. Il dit qu’ils ont demandé à l’agent vendeur les relevés de location des six derniers mois, mais qu’ils “ont eu le tour de passe-passe” et qu’ils ont été sous pression pour conclure l’affaire.

“Nous aurions dû en tenir compte”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas fait assez de diligence raisonnable.”

Le locataire de cette maison d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a refusé de payer le loyer pendant près de deux ans, puis a détruit la maison lorsqu’un avis d’expulsion a été ordonné. (Soumis par Morgen Yuan)

Il a embauché un parajuriste pour tenter de faire accélérer ses dossiers auprès de la CLI, mais jusqu’à présent, il n’a reçu aucune réponse. Il n’a reçu qu’une réponse automatisée indiquant que sa plainte a été enregistrée et qu’il attend toujours les dates d’audience.

“Une fois que vous êtes à un endroit où vous trouvez que vous devez déposer une demande auprès de la [Landlord and Tenant] Board, vous êtes à peu près à leur merci”, a déclaré Allen.

Un porte-parole dit que la CLI envisage d’ajouter d’autres audiences pour combler l’arriéré, mais qu’il y a « de nombreuses considérations ».

Le procureur général de l’Ontario, Doug Downey, qui supervise la CLI, a refusé une demande d’entrevue. Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré que le gouvernement faisait “des progrès significatifs dans la nomination d’arbitres supplémentaires” à la CLI, mais ne donnerait pas de détails.

Ailleurs, à Abbotsford, en Colombie-Britannique, un locataire a refusé de payer le loyer pendant la majeure partie de 2021 et la première moitié de 2022. Lorsqu’il a finalement été expulsé, il a démoli l’intérieur de la maison, coupant des poutres de soutien dans le toit, arrachant des cloisons sèches et jetant sur l’isolation.

“Je n’ai jamais rien vu de tel”, a déclaré l’agent immobilier Morgen Yuan, qui a dit au propriétaire offshore qu’il vérifierait la propriété.

Yuan dit que la police lui a dit qu’aucune accusation ne serait portée, car les questions de location ne relèvent pas de la compétence de la police.

À Brampton, en Ontario, Hasan Khan, sa femme et leur enfant d’un an dorment sur un seul matelas dans le sous-sol de leur propre maison, car un couple qui loue le rez-de-chaussée avec leur fils adulte refuse de partir. Les Khans ont loué l’espace pendant qu’ils étaient en Inde pendant six mois.

La dernière fois que les locataires ont payé un loyer complet de 2 400 $, c’était en décembre. Ensuite, ils ont effectué des paiements partiels et, en mai, ils ont complètement cessé.

Les Khans sont obligés de payer les frais de logement, ils ne peuvent donc pas s’offrir un autre logement.

Ils ne peuvent pas non plus se permettre de faire grand-chose, dit-il. La famille a passé la majeure partie de l’été dans la cour arrière et s’est rendue à l’aéroport Pearson de Toronto à quelques reprises pour s’asseoir et regarder les avions décoller et atterrir.

“Nous faisons des choses où nous n’avons pas à dépenser d’argent”, a déclaré Khan. “Je me sens mal pour les enfants et ce que ressent ma femme.”

Une fois qu’un propriétaire dépose une plainte auprès de la CLI, « vous êtes à peu près à sa merci », déclare Asquith Allen, de la Fédération des fournisseurs de logements locatifs de l’Ontario. (Kimberly Ivany/CBC)

Cela fait six mois qu’il s’est plaint auprès de la LTB, qui a rejeté une demande d’accélération de son dossier, affirmant que Khan n’avait pas réussi à prouver qu’il éprouvait “des difficultés financières importantes”.

“[The tenants] rire quand je menace d’aller à l’expulsion », a-t-il dit. « Il semble qu’ils soient très conscients des échappatoires.

Go Public a demandé aux locataires – un couple qui semblait avoir la fin de la quarantaine – pourquoi ils avaient cessé de payer le loyer.

“Nous avons des problèmes”, a déclaré le mari. Il a affirmé qu’il avait récemment perdu 90 000 $ dans un investissement commercial, puis a accusé de n’avoir qu’un travail sporadique.

L’homme a juré de payer. Mais en septembre et octobre, selon Khan, ils n’ont payé qu’un quart de leur loyer.

ombudsman de l’Ontario lancé une enquête dans les retards de la CLI en janvier, après avoir reçu 110 plaintes de propriétaires fonciers, de locataires, de groupes de défense, de députés provinciaux et d’autres intervenants. Depuis lors, il a reçu 1 700 autres plaintes.

Un porte-parole a déclaré à Go Public que l’enquête en était à sa “phase finale”, mais aucune date n’a été fixée pour la publication du rapport.

En attendant, Marco dit que vivre de sa voiture lui coûte cher.

“C’est super difficile”, a-t-il déclaré. “Ma santé mentale se détériore.”

Il espère un jour récupérer ce qui lui est dû, expulser les locataires et emménager lui-même dans cette maison.

Il jure également qu’il ne louera plus jamais à des locataires.