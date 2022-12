Un homme qui donne un bain à un énorme serpent laisse Internet horrifié

Une vidéo d’un homme baignant sans peur un serpent est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le clip viral, publié sur Instagram, a horrifié et intimidé les gens dans la même mesure. Dans la vidéo, filmée apparemment dans une salle de bain, on peut voir l’homme baigner le serpent en versant de l’eau dessus à partir d’une tasse. Alors que le serpent essaie de s’en tirer avec le bain injustifié, l’homme continue sa tâche.

À un moment donné dans le clip, le serpent continue également à mordre la tasse, cependant, il n’est pas clair si le geste a été fait en représailles ou simplement pour exprimer l’humeur ludique du reptile.

“Thande thande pani se nahana chahiye”, lit-on dans la légende postée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ici :

La vidéo virale a accumulé plus de quarante-trois mille vues et plus d’un millier de likes sur l’application de partage de photos. Un utilisateur a qualifié l’incident de “Très dangereux”, tandis qu’un autre a demandé s’il était même légal de baigner un serpent, “Pourquoi ? Laissez simplement l’animal être. Est-ce même légal de faire ça ? Un autre a rejoint, “Arrête juste. S’il vous plaît, vivez et laissez vivre.

Selon un rapport de Reptile Craze, les serpents n’ont généralement pas besoin d’être trempés ou lavés. Les propriétaires de serpents peuvent apparemment garder un bol d’eau dans l’enclos du reptile car il est considéré comme suffisant pour que le serpent boive et se trempe, au fur et à mesure des besoins. Le rapport affirme que certains reptiles pourraient simplement continuer à boire de l’eau à intervalles réguliers et que certains pourraient avoir tendance à se tremper pour se réhydrater et se thermoréguler.

Cependant, il arrive parfois que les reptiles doivent être lavés manuellement. Cela devrait être fait lorsque le reptile est déshydraté, montre des signes de mauvaise selle, a un hangar coincé, a des acariens ou est sale.

