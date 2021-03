Depuis son partage, la vidéo a réussi à recueillir plus de 3,6 millions de vues sur Twitter et les internautes louent l’homme pour avoir aidé le petit animal. Il a plus de 2,5 lakh likes et a été tweeté plus de 64000 fois. « C’est mon hooman maintenant », lit l’un des commentaires sur le clip viral.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy