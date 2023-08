Un escroc qui a arnaqué les conducteurs avec un faux service de stationnement d’aéroport qui a endommagé des centaines de voitures a été emprisonné.

Mohammed Isaq, 62 ans, a facturé 70 £ à ses clients en leur promettant qu’il s’occuperait de leurs voitures dans un complexe sécurisé couvert par des projecteurs et des caméras de vidéosurveillance.

Nina Khan, Sultan Khan, Mohammed Isaq et Amani Khan ont arnaqué des conducteurs Crédit : Médias HOMMES

Mais jusqu’à 500 voitures ont été abandonnées dans le champ d’un agriculteur ou dans les rues près de l’aéroport de Manchester.

Certains parieurs sont revenus de vacances et ont trouvé leur voiture endommagée et couverte de boue et, dans certains cas, utilisée sans leur autorisation.

Il y a eu également une effraction au « bureau » de l’entreprise, qui était en réalité l’arrière d’une camionnette en panne, avec 130 clés volées.

Isaq est désormais emprisonné depuis 17 mois après avoir reconnu des transactions frauduleuses entre août 2017 et février 2018.

Le tribunal a appris qu’il était impliqué dans trois sociétés : Manchester Airport Parking Ltd, Manchester Airport Parking Services et Manchester Meet and Greet Ltd.

Tous trois ont réalisé un chiffre d’affaires combiné pouvant atteindre 200 000 £, chaque entreprise affirmant que les voitures seraient laissées dans un parking sécurisé, couvert de vidéosurveillance, de projecteurs et d’un personnel disponible 24 heures sur 24.

Le procureur Adam Pearson a déclaré : « Ces publicités ne correspondent pas à la réalité de la situation.

« La réalité était que les voitures étaient garées dans un champ boueux ou dans des rues résidentielles. Ils n’étaient pas couverts par des caméras de vidéosurveillance ou de sécurité, il n’y avait pas d’éclairage ni de surveillance du personnel 24 heures sur 24.

« Les clés des voitures et les voitures elles-mêmes n’étaient pas sécurisées, ce qui a entraîné des vols de clés et de voitures.

« D’autres voitures ont subi des dommages importants ou ont été utilisées par les employés de l’entreprise pour leurs propres besoins ou pour ceux de l’entreprise sans l’autorisation des propriétaires. »

Une femme qui a utilisé une application de suivi a découvert que sa voiture circulait dans Manchester alors qu’elle était à l’étranger.

Un autre conducteur a reçu deux contraventions de stationnement alors que son moteur devait être enfermé dans le parking dit sécurisé.

Le tribunal J’ai entendu dire qu’un conducteur de BMW était revenu et avait trouvé 688 miles supplémentaires au compteur, ainsi que du papier à cigarettes et du cannabis à l’intérieur de la voiture.

Tandis qu’un véhicule a subi des « dommages importants » après avoir été impliqué dans une collision avec un bus.

Le tribunal a appris qu’Isaq avait déjà été condamné pour fraude à la TVA et violation des réglementations en matière d’incendie.

Lors de la condamnation, le juge John Potter a déclaré qu’Isaq avait été le « principal instigateur » de l’escroquerie.

Il a ajouté : « L’entreprise fonctionnait de manière à induire le public en erreur.

« Certaines voitures ont subi des dommages importants ou ont été utilisées par des employés de vos entreprises à leurs propres fins sans aucune autorisation de leurs propriétaires. »

Le fils d’Isaq, Sultan Khan, 28 ans, et sa fille, Amani, 27 ans, ont plaidé coupables d’avoir enfreint les lois sur la protection des consommateurs par négligence.

Son épouse Nina Khan a été libérée après que le juge ait officiellement enregistré des verdicts de non-culpabilité.

Chacun a reçu une ordonnance communautaire de 18 mois et a été invité à effectuer 200 heures de travail non rémunéré.

Une audience sur les produits de la criminalité aura lieu au avenir pour déterminer le montant de l’indemnisation que recevront les automobilistes.

Un porte-parole du Trafford Council, qui a engagé les poursuites, a déclaré : « Il s’agit d’une affaire épouvantable dans laquelle les clients ont menti et ont été exploités.

« Ils ont laissé leurs voitures à cette entreprise, étant entendu qu’elles seraient conservées dans un endroit sûr pendant leur absence et ce n’était tout simplement pas le cas : leurs véhicules ont été mal utilisés et endommagés.

« Nous sommes satisfaits de l’issue de cette affaire et souhaitons remercier chaleureusement nos équipes de normalisation commerciale et de planification pour tout leur travail acharné dans le cadre de l’enquête.

« Nous ne resterons pas les bras croisés et ne laisserons pas des entreprises frauduleuses opérer dans notre commune. Nous enquêterons et les ferons poursuivre en justice. »