Un homme qui a volé 5 000 voitures, vit dans une villa Rs 10 Crore, arrêté par la police de Delhi

Un voleur de voitures, Anil Chauhan, accusé d’avoir volé environ 5 000 voitures, a été arrêté par la police de Delhi. C’était le 23 août, lorsque les flics ont été informés du retour de Chauhan dans la capitale nationale. Il prévoyait de commettre un autre vol, mais il a été arrêté par la police de Delhi dans le cadre d’une poursuite qui a duré trois ans. Selon un rapport de l’Indian Express, le voleur d’automobiles possède une villa d’une valeur colossale de Rs 10 crore.

Il a une collection coûteuse de bracelets et de vêtements en or et menait une vie luxueuse. Anil Chauhan aurait volé des États du nord-est de l’Inde à Delhi pour effectuer les vols d’automobiles, puis reviendrait par le même chemin. Le voleur de 52 ans, qui dirigerait un syndicat d’environ 25 à 30 membres, vendrait les voitures volées dans certaines parties de l’Assam, du Népal, de Gangtok et d’autres endroits.

Si l’on en croit le rapport, l’inspecteur Sandeep Godara a soupçonné Chauhan lors de son enquête sur des vols liés à des VUS et des berlines de poste dans le centre de Delhi. La police a affirmé qu’il avait déjà été arrêté, attraper Chauhan n’était pas une tâche facile. Il se serait déguisé en entrepreneur ou en fonctionnaire pour échapper à l’arrestation. Chauhan aurait également un lien étroit avec le gouvernement de l’Assam.

« Des équipes ont été envoyées en Assam, au Sikkim, au Népal et dans la RCN pour le rechercher. Pour échapper à l’arrestation, il erre dans des voitures de luxe et se fait passer pour un homme d’affaires ou un fonctionnaire. C’était un sous-traitant travaillant avec le gouvernement d’Assam et il a des sources là-bas », a déclaré un officier à propos de l’affaire. Lors de sa dernière arrestation à la route DBG, Chauhan a été détenu avec un pistolet. Cinq autres pistolets auraient été achetés plus tard en sa possession.

L’officier a poursuivi: «Il ne s’arrête jamais. Il a été arrêté plusieurs fois mais recommence à voler des voitures. Il a trois récepteurs principaux – en Assam, au Népal et à Gangtok. Il vole des voitures à Delhi, Noida et Meerut et les emmène à ses receveurs. Toutes les voitures sont vendues en un mois ou deux pour échapper à la police. Chauhan ne prend des vols que pour retourner dans ses cachettes pour montrer qu’il n’est impliqué dans aucun crime.

Shweta Chauhan, DCP (Central), a révélé dans un communiqué que le voleur de voitures avait été arrêté pour la dernière fois à Dispur en Assam. Cependant, il a pu sortir de sa caution. Le DCP suggère qu’il est dans le milieu du crime depuis le début des années 1990. Maintenant, les flics préparent un casier judiciaire solide pour que le voleur ne puisse pas échapper à l’arrestation et sortir de sa liberté sous caution.

Le DCP révèle que non seulement les vols d’automobiles, mais Anil Chauhan a également été impliqué dans d’autres activités illégales, notamment le braconnage d’animaux rares comme les rhinocéros et la contrebande d’armes illégales. Selon les statistiques rapportées, Chauhan a été impliqué dans plus de 181 cas et a maintenant été déclaré délinquant déclaré. Sa villa chère et d’autres biens achetés ont été saisis par ED et sont susceptibles d’être vendus aux enchères.

Anil Chauhan a trois femmes et sept enfants, qui vivent maintenant séparés en raison de son implication dans le monde du crime. Étonnamment, deux de ses épouses n’avaient aucune idée de son lien avec les vols d’automobiles et avaient l’impression qu’il était un concessionnaire automobile jusqu’à ce que ses activités criminelles attirent de fréquentes descentes et arrestations à l’urgence.

