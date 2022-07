Un homme qui a utilisé une arme artisanale admet avoir tué Abe, selon la police

TOKYO – Une minute, Shinzo Abe, l’ancien Premier ministre le plus influent du Japon, cherchait un jeune politicien de son parti près d’une gare dans l’ancienne capitale du Japon, Nara. La minute suivante, M. Abe s’était effondré et saignait dans la rue, abattu de deux balles dans le cou, selon les médecins, par un homme armé qui, selon la police, a reconnu plus tard qu’il était venu pour le tuer.

Moins de six heures plus tard, M. Abe, le plus ancien Premier ministre japonais de l’histoire, était décédé à 67 ans.

L’assassinat de vendredi matin – au milieu d’une campagne pour une élection parlementaire prévue dimanche qui avait été largement ignorée par le public – a envoyé des ondes de choc à travers le Japon, avec certaines des lois sur les armes à feu les plus strictes au monde et un grand public peu habitué à crime aussi violent.