L’étudiant «vulnérable» avait emménagé avec l’accusé et sa femme, la tante de la victime, fin avril après qu’elle s’était «disputée» avec sa mère.

Mais des disputes ont éclaté entre les trois et Louise s’est plainte à son petit ami, Bradley Kercher, que Mays « flirterait » avec elle et l’épinglerait, et le jury a vu une vidéo Snapchat de lui chatouillant ses pieds.

M. Newton-Price a déclaré: « Louise n’avait que 16 ans, elle était anxieuse, nécessiteuse, fragile et vulnérable, vulnérable aux attentions d’un homme prédateur qui flirtait apparemment avec elle et vivait dans le même petit appartement. »

Il a suggéré que Mays avait persuadé Louise de marcher avec lui dans la forêt en lui offrant du cannabis, dans le but de l’agresser sexuellement.

Mays a déclaré au tribunal qu’il avait frappé Louise «plusieurs» fois au visage et avait entendu ses os «craquer» après s’être mis en colère.

Il a dit: « J’ai juste continué, j’ai perdu le contrôle de moi-même. Elle a fait un bruit de gémissement, c’est là que j’ai arrêté. »

Le tribunal a appris qu’un examen clinique du défendeur a révélé qu’il avait un QI «extrêmement bas» de 63, le plaçant dans le dernier centile des personnes.

Il a déclaré au tribunal qu’il n’avait pas travaillé depuis cinq ans et qu’il passait neuf heures par jour à jouer à des jeux vidéo.

Après sa mort, Louise, qui suivait une formation d’infirmière vétérinaire, a été décrite par sa famille comme une «personne souriante et généreuse».

Le juge, Mme la juge May, a ajourné l’affaire pour la condamnation mercredi.