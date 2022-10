Un homme qui a tenté de tuer le nouveau petit ami de son ex à Elburn condamné à six ans – Shaw Local

Un homme reconnu coupable d’avoir tenté de tuer un père et son fils en altérant le compteur de gaz à l’extérieur d’une maison d’Elburn a présenté des excuses émotionnelles à ses victimes et à sa propre famille avant d’être condamné à six ans de prison.

Le juge du comté de Kane, David Kliment, a opté pour la peine minimale et a encouragé Frank E. Ryan, de Waterman, à utiliser son temps en prison pour continuer à travailler sur sa vie afin qu’il ne se retrouve plus derrière les barreaux. Ryan, qui a été reconnu coupable en août de deux chefs de tentative de meurtre, était passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison.

“Aujourd’hui, devant le tribunal, j’aimerais assumer l’entière responsabilité de mes actions imprudentes”, a déclaré Ryan lors de son audience de détermination de la peine. “Je suis désolé.”

La procureure adjointe de l’État, Lori Anderson, a requis une peine de 15 ans pour Ryan, qui ciblait le nouveau petit ami de son ex-petite amie.

“Ce n’est pas une réponse normale à une rupture amoureuse”, a déclaré Anderson lors de l’audience de jeudi.

Ryan a été arrêté le 19 janvier 2020 après avoir altéré la conduite de gaz au domicile de Richard Rittgarn, qui est maintenant marié à l’ex-petite amie de Ryan. Elle n’était pas à la maison cette nuit-là, mais Rittgarn et son fils, maintenant âgé de 28 ans, dormaient à l’intérieur.

Richard Rittgarn s’est réveillé avec l’odeur du gaz naturel vers 2 h 30. Il a entendu un sifflement fort et a découvert qu’un trou avait été percé dans un mur de la maison et qu’un tube en plastique, relié à la conduite de gaz naturel au compteur extérieur, avait été inséré dans le trou.

Rittgarn a pu boucher le trou avec un stylo et a appelé les pompiers.

Anderson a lu une déclaration de la victime de Rittgarn. Dans sa déclaration, Rittgarn a écrit que la tentative avait causé du stress et de la peur à sa famille. Depuis lors, il a installé des caméras et des lampes à détection de mouvement à l’extérieur de sa maison.

“Je me sens mal”, a déclaré Rittgarn. “Je ne lui souhaite aucun mal et j’aimerais que les choses soient différentes … Je crains toujours qu’il essaie quelque chose quand il sortira.”

Dans sa propre déclaration, Ryan a déclaré qu’il avait utilisé son temps en prison pour suivre divers cours, s’occuper de sa santé mentale et participer à des études bibliques hebdomadaires.

Anderson a noté que Ryan avait de nouveau été arrêté quelques mois après avoir été accusé de tentative de meurtre. Lors de l’arrestation d’avril, Ryan avait appelé une dépanneuse après s’être retrouvé coincé dans la boue dans un champ près de la maison de Rittgarn. Anderson a noté que la police avait trouvé une variété d’articles, dont deux ouvre-portes de garage, un au domicile de Rittgarn et un au domicile de son ex-petite amie, des attaches zippées, de grands sacs à ordures, du ruban adhésif, des jumelles, des gants et un fusil de chasse.

En janvier, Ryan a été reconnu coupable de possession d’une arme à feu sur une carte d’identité de propriétaire d’arme à feu révoquée, d’utilisation illégale aggravée d’une arme et de violation des cautions. Il a été condamné à deux ans pour ces accusations, mais sa condamnation fait l’objet d’un appel, a déclaré l’avocat de la défense Kenneth Johnson.

