Un homme qui a tenté de pénétrer dans le bureau du FBI à Cincinnati est tué après une impasse

Un homme armé vêtu d’un gilet pare-balles qui a tenté de pénétrer dans le bureau du FBI à Cincinnati jeudi a été tué par balle par la police après avoir fui les lieux et s’être engagé dans une impasse d’une heure dans une partie rurale de l’État, a déclaré l’Ohio State Highway Patrol.

La confrontation est survenue alors que les responsables mettaient en garde contre une augmentation des menaces contre les agents fédéraux dans les jours qui ont suivi une perquisition dans le domaine de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump en Floride.

L’homme aurait été à Washington dans les jours qui ont précédé l’insurrection du 6 janvier 2021 et aurait pu être présent au Capitole le jour de l’attaque, selon un responsable de l’application des lois informé de la question. Le responsable n’a pas pu discuter publiquement des détails de l’enquête et a parlé sous couvert d’anonymat.

Le suspect a été identifié comme étant Ricky Shiffer, 42 ans, selon le responsable de l’application des lois. Il n’a été accusé d’aucun crime lié à l’attaque du 6 janvier, a déclaré le responsable. Les enquêteurs fédéraux examinent si Shiffer a pu avoir des liens avec des groupes d’extrême droite, y compris les Proud Boys, a déclaré le responsable.

Shiffer “a tenté de violer” la zone de contrôle des visiteurs au bureau du FBI vers 9 h 15 et s’est enfui lorsque des agents l’ont confronté, selon le récit de l’incident par les autorités fédérales. Après avoir fui sur l’Interstate 71, il a été repéré par un soldat et a tiré des coups de feu alors que le soldat le poursuivait, a déclaré le lieutenant Nathan Dennis, porte-parole de l’Ohio State Highway Patrol, lors d’une conférence de presse.

Shiffer a quitté l’autoroute au nord de Cincinnati et a abandonné sa voiture sur des routes rurales, où il a échangé des coups de feu avec la police et a été blessé, bien que personne d’autre n’ait été blessé, a déclaré Dennis.

Shiffer a été abattu après avoir levé une arme vers la police vers 15 heures jeudi, a déclaré Dennis. La rencontre fatale avec la police s’est produite après l’échec des négociations et la police a tenté en vain d’utiliser “des tactiques moins létales”, a déclaré Dennis, sans fournir de détails.

Les travailleurs des autoroutes nationales ont bloqué les routes menant à la scène alors qu’un hélicoptère survolait la zone. Les responsables ont verrouillé un rayon d’un kilomètre près de l’autoroute et ont exhorté les résidents et les propriétaires d’entreprise à verrouiller les portes et à rester à l’intérieur. L’autoroute a été rouverte.

Il y a eu ces derniers jours des menaces croissantes contre des agents et des bureaux du FBI à travers le pays depuis que des agents fédéraux ont exécuté un mandat de perquisition à Mar-a-Lago. Sur Gab, un site de médias sociaux populaire auprès des suprématistes blancs et des antisémites, les utilisateurs ont averti qu’ils se préparaient à une révolution armée.

Les responsables fédéraux ont également suivi un éventail d’autres bavardages préoccupants sur Gab et d’autres plateformes menaçant de violence contre des agents fédéraux. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a dénoncé les menaces alors qu’il visitait un autre bureau du FBI dans le Nebraska mercredi.

“La violence contre les forces de l’ordre n’est pas la réponse, peu importe contre qui vous êtes en colère”, a déclaré Wray mercredi à Omaha.

Mercredi, le FBI a également averti ses agents d’éviter les manifestants et de s’assurer que leurs cartes-clés de sécurité ne sont “pas visibles en dehors de l’espace du FBI”, citant une augmentation des menaces des médias sociaux contre le personnel et les installations du bureau. Il a également averti les agents d’être conscients de leur environnement et des manifestants potentiels.

L’avertissement ne mentionnait pas spécifiquement la perquisition de Mar-a-Lago cette semaine, mais attribuait les menaces en ligne aux “rapports récents des médias sur les activités d’enquête du FBI”.

Andrew Welsh-huggins et Patrick Orsagos, The Associated Press

