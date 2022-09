Un homme qui a subi des blessures «catastrophiques» dans un accident du travail à Chilliwack reçoit 15,5 millions de dollars – Kelowna Capital News

Un homme qui a subi des blessures «catastrophiques» lors d’un accident de travail survenu en 2016 à Chilliwack a reçu près de 15,5 millions de dollars en dommages-intérêts devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Vancouver le vendredi 16 septembre.

Gerson Alvarado, 26 ans, est devenu paraplégique dans le soudain accident à Chilliwack qui a tué son collègue, Sebastian Obando, le 11 mars 2016, selon la décision sur les dommages-intérêts du juge Michael Tammen.

C’est une flèche de mise en place du béton s’étendant du camion-pompe qui est tombée et a écrasé les deux travailleurs, après qu’un pied stabilisateur de l’équipement a échoué sans avertissement.

Alvarado, le contremaître de l’équipe, a subi des blessures à la colonne vertébrale, ainsi que des vertèbres, des côtes, du sternum et du fémur droit cassés, des poumons endommagés et des lacérations au foie, à la rate et aux reins.

Mais c’est la lésion de la moelle épinière qui a été décrite comme “la plus grave” de toutes ses blessures, les dommages à la colonne vertébrale thoracique étant décrits comme “complets” entraînant “une perte complète des fonctions motrices et sensorielles sous le niveau du sternum”. .”

“Tous les aspects de la vie quotidienne de M. Alvarado ont été affectés par ses blessures”, a souligné la décision de la justice. “Il endure maintenant des douleurs chroniques presque constantes, ainsi que des douleurs aiguës épisodiques.”

Sur les 15,5 millions de dollars de dommages-intérêts, 3,1 millions de dollars concernaient les salaires futurs, tandis que 9,7 millions de dollars supplémentaires concernaient le coût de ses soins futurs.

Les tâches routinières telles que « se laver, s’habiller et aller à la selle sont devenues des tâches quotidiennes chronophages ».

Son avenir n’est plus ce qu’il était.

“Avant l’accident”, indique la décision, “M. Alvarado était physiquement actif et jouait régulièrement au football dans une ligue masculine. Lui et sa conjointe pratiquaient diverses activités physiques ensemble.

«Ils envisageaient de fonder une famille. Ils ont, grâce à des méthodes in vitro, pu avoir un enfant depuis l’accident, mais il est peu probable qu’ils en aient un autre », lit-on dans la décision.

Le péage qui en a résulté sur « sa psyché et son état mental général » a eu un impact sur le mariage d’Alvarado et sur ses relations avec d’autres membres de la famille, en particulier les deux filles adolescentes de son épouse issues d’une relation antérieure, a déclaré le juge.

“Il est à noter que M. Alvarado est incapable de s’occuper de sa propre fille, Gabby, et ne profite pas du même genre de temps de qualité avec elle que des parents valides.”

Il souffre de dépression et d’anxiété depuis l’accident.

Le juge a noté que le demandeur venait «de se lancer dans ce qui semblait être une trajectoire de carrière ascendante dans le domaine de son choix», après avoir été promu à un poste de supervision chez son employeur, PSI Concrete Pumping.

Le fabricant de l’équipement, KCP Heavy Industries Co. Ltd. a été répertorié comme le seul défendeur et n’a pas déposé de réponse à la réclamation.

