Un homme qui a servi dans l’administration Trump a été blessé lors d’une vague de détournement de voiture meurtrière à Washington, DC

Un homme a été tué et un autre, un homme qui a servi dans l’administration Trump, a été grièvement blessé lundi à Washington, DC, lors d’une vague de crimes et de détournements de voiture qui a duré plusieurs heures.

Mike Gill, qui travaillait à la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis sous l’ancien président Donald Trump, a été blessé par balle lors des violences qui ont commencé peu avant 17 h 45 lundi, a déclaré Erica Richardson, porte-parole de la famille Gill.

Gill est resté dans un état critique mercredi, a déclaré Richardson.

Il travaille désormais comme vice-président principal des marchés des capitaux au Conseil de la politique du logement, selon son Biographie.

“Mike est un mari, un père, un ami et un collègue extraordinaire”, a déclaré Richardson dans un communiqué. “Sa chaleur et sa gentillesse ont touché la vie de nombreuses personnes, comme en témoigne l’effusion d’amour et le soutien que sa famille a reçu pendant cette période difficile.”

La police métropolitaine de Washington a déclaré dans un communiqué déclaration Mardi, la frénésie a commencé lundi après-midi lorsqu’une personne, non identifiée, est montée dans un véhicule et a tiré sur le conducteur avant de s’enfuir.

La famille de Gill a dit que c’était lui.

Dans un rapport, la police a déclaré que l’incident, impliquant une Jeep Grand Cherokee, avait duré environ trois minutes et que la victime, que les autorités n’avaient pas nommée, avait subi des « blessures mettant sa vie en danger ».

La police a déclaré que l’agresseur avait ensuite tenté de voler une Mercedes-Benz vers 19 h 05, brandissant une arme de poing dans sa ceinture et exigeant que le conducteur lui remette les clés à plusieurs reprises. L’homme n’a pas volé la Mercedes, a indiqué la police.

Environ 10 minutes plus tard, la frénésie est devenue meurtrière, a indiqué la police.

L’agresseur s’est approché d’un homme et d’une femme et leur a demandé les clés, a indiqué la police. Il a ensuite abattu Alberto Vasquez Jr, 35 ans, et s’est enfui dans une Chrysler 200 volée, selon un rapport d’incident.

“Ils ont rendu les clés et, pour une raison quelconque, le gars lui a quand même tiré dessus et a fini par tuer mon fils”, a déclaré sa mère, Antoinette Walker. NBC Washington.

L’homme, accusé de deux autres détournements de voiture dans le comté de Prince George, dans le Maryland, a tiré une fois sur une voiture de patrouille sur l’Interstate 295 mardi matin, a indiqué la police.

“Le véhicule de patrouille a reçu un seul coup de feu sur la portière du côté conducteur et a brisé la vitre du côté conducteur”, selon un rapport d’incident.

Le procureur général du Maryland, Anthony G. Brown, a déclaré dans un déclaration Mardi, le suspect a été mortellement abattu mardi matin dans la ville voisine de New Carrollton lors d’un affrontement avec la police.

La police de New Carrollton a vu un SUV en panne et a découvert qu’il avait été déclaré volé, ont indiqué des responsables.

Alors qu’ils fouillaient la zone à la recherche des occupants du SUV, les policiers ont été approchés par un homme qui brandissait deux armes de poing, a indiqué l’AG.

Deux policiers ont tiré avec leurs armes, touchant l’homme, selon le procureur général. Aucun policier n’a été blessé, indique le communiqué.

Mercredi, l’AG identifié le suspect s’appelle Artell Cunningham, 28 ans, de Suitland, Maryland.

Ses proches n’étaient pas immédiatement joignables pour commenter mercredi après-midi.

Le bureau du procureur général a identifié les policiers de New Carrollton qui ont tiré avec leurs armes comme étant le Sgt. Byron Purnell, un vétéran de six ans, et le Cpl. Carlos Batenga, qui a cinq ans d’expérience dans le domaine policier.

Les deux policiers sont affectés à l’unité de patrouille, selon le bureau du procureur général, qui a déclaré que les tirs de la police faisaient toujours l’objet d’une enquête.

Ni Purnell ni Batenga n’ont pu être contactés pour commenter mercredi soir.