Un homme qui a sauvé un bébé abandonné flottant dans une boîte en bois à Ganga recevra un bateau

Le batelier Gullu Chaudhary, qui avait sauvé une fillette de 21 jours d’une boîte en bois flottant dans le fleuve Ganga dans le district de Ghazipur, plus tôt cette semaine, se verra offrir un bateau par le gouvernement de l’État. En outre, il bénéficiera également des avantages d’autres régimes en fonction de son éligibilité.

Le ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, a annoncé mercredi que le gouvernement de l’État assumera le coût de l’éducation de l’enfant et fournira les avantages des programmes gouvernementaux au sauveteur. Le député de district de Ghazipur Singh, ainsi que des responsables, se sont rendus jeudi à Chaudhary dans sa maison près de Dadri Ghat de Ghazipur pour connaître ses coordonnées.

Le commissaire divisionnaire Deepak Agrawal a déclaré : « Le magistrat de district Ghazipur s’est personnellement renseigné sur la situation financière de Chaudhary. On a découvert qu’il possédait une maison. Par conséquent, il n’a pas été déclaré éligible aux allocations au titre du régime de logement. Comme il est également apparu qu’il exploitait le bateau d’autres personnes pour gagner sa vie, l’administration a décidé de recommander qu’on lui donne un bateau. »

Pour sa part, Chaudhary a demandé la construction d’une route « pucca » (béton) jusqu’à sa maison et a été assuré par les autorités que l’affaire serait abordée bientôt.

La route d’accès est dans un état délabré et les responsables ont dû appeler Chaudhary pour les rencontrer sur le campus d’un temple près de Dadri Ghat.

Le batelier avait trouvé une caisse en bois flottant dans le Gange à Dadri Ghat sous les limites du commissariat de Kotwali. Lorsqu’il a ouvert la boîte, il a trouvé un bébé couché à l’intérieur. La boîte était décorée de tissu rouge et de photos de la déesse Durga et du seigneur Vishnu tandis qu’un horoscope contenant la date et l’heure de sa naissance a été trouvé à l’intérieur. La taille de la fille était nouée avec un « chunari » (étole).

Le bébé a été envoyé à l’unité spéciale de soins néonatals de l’hôpital public pour femmes et les formalités légales, conformément à la loi sur la justice pour mineurs, sont en cours.

