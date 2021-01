Un yob qui a pulvérisé une bouteille de liquide désinfectant sur le visage du personnel et des clients d’un magasin Tesco lors d’un saccage alimenté par la drogue a été emprisonné.

Le père d’un Adam Waring, 31 ans, a attrapé le bidon puis l’a lâché sur les acheteurs en disant: « Je vais te faire foutre ».

Parmi ses victimes figuraient une fillette de sept ans avec son père au magasin Tesco du centre commercial Ellesmere à Walkden, Salford, Greater Manchester.

Plusieurs clients et employés malheureux ont été touchés au visage et aux yeux avec le liquide lors de l’attaque « effrayante et terrifiante », a déclaré un tribunal.

Le désinfectant avait été placé à l’entrée du supermarché pour que les acheteurs puissent nettoyer les paniers et les chariots dans le cadre des mesures de sécurité de Covid.

Waring, un livreur, a crié: « N’essayez pas de me prendre cette putain de bouteille – ils ont des produits chimiques » avant de finalement fuir le magasin.

Il a été arrêté dans une sandwicherie Subway voisine après avoir brisé une table. et être maîtrisé par un agent de police en congé.

Au moins quatre personnes ont été attaquées avec le spray pendant le déchaînement alimenté par la drogue de Waring, avec une irritation de la peau.

Le gérant du magasin, Curtis Steele, a déclaré à la police: « Je ne viens pas au travail pour être agressé et j’ai été choqué par cet incident.

«J’avais peur et je ne savais pas ce qu’il y avait exactement dans la bouteille. Je pensais que c’était du liquide de nettoyage, mais j’étais inquiet à quel point cela piquait et qu’un opticien devait nettoyer mon œil.

À Manchester Crown Court, Waring, de Lostock, Bolton, a admis une bagarre, des voies de fait simples et des dommages criminels et a été emprisonné pendant 16 mois.

L’incident a commencé en octobre 2020 de l’année dernière après qu’il se soit présenté au magasin sous l’influence et ait ramassé le spray de nettoyage sur une table à l’entrée.

Le procureur John Richards a déclaré: «Susan Purnell travaillait aux caisses quand elle a entendu un client dire: » ne me vaporisez pas avec ça « .

Elle lui a demandé le biberon et il a dit: «Je vais vous le donner», puis l’a vaporisé sur elle, frappant le côté droit de son visage et de son cou.

« D’autres membres du personnel sont venus aider mais l’accusé criait et jurait. Elle n’avait aucune blessure visible à part une irritation de la peau.

Waring a quitté le magasin Tesco et a continué son saccage alimenté par la drogue. Il a ensuite été arrêté dans une sandwicherie Subway voisine après avoir brisé une table

Le directeur Matthew Dolby est allé à l’atelier, a vu l’accusé avec la bouteille et l’a confronté.

‘L’accusé criait en disant: « Je vais casser des visages » et a déclaré que la bouteille contenait des produits chimiques.

«Une fillette de sept ans se trouvait à proximité et le prévenu a été invité à quitter le magasin.

Le personnel de Tesco a exhorté Waring à quitter le magasin, mais il s’est disputé avec le personnel quand ils ont demandé la bouteille.

« Un autre directeur, Curtis Steele, a entendu l’accusé dire: « N’essayez pas de me prendre cette putain de bouteille », puis l’a aspergé avec, le frappant dans l’œil et cela a immédiatement commencé à piquer « , a ajouté M. Richards.

« L’accusé a été invité à partir, mais il a frappé un autre membre du personnel au visage, causant des blessures.

« Stephen Howarth a ensuite été vaporisé sur l’arrière de sa tête, et il est entré dans ses yeux.

‘Le père de la fillette de sept ans a entendu l’accusé crier’ produits chimiques ‘et’ je vais te faire foutre ‘avant de frapper sa fille dans les yeux. Heureusement, elle n’a subi aucune blessure et l’accusé est parti pour un métro.

« La serveuse du métro avait été informée qu’un membre du public causait des problèmes et ne voulait pas le servir. Elle a dit à l’accusé qu’il n’avait pas de sens, mais il a répondu: « pourquoi ne vous foutez pas. »

Il a ensuite pris une table et l’a jetée sur le comptoir en verre. L’accusé a dû être expulsé du magasin car le personnel était effrayé.

« Un policier en congé se trouvait dans le magasin et a fait descendre l’accusé au sol avant que des agents en uniforme puissent l’arrêter.

L’incident a eu lieu à la succursale du centre commercial Ellesmere de Tesco à Walkden, Salford, Greater Manchester (photo d’archive)

« Ils ont par la suite dit à la police qu’ils étaient inquiets, se sentaient menacés et pensaient qu’ils pouvaient être agressés, ajoutant qu’ils avaient du ressentiment envers l’accusé pour s’être comporté de cette manière sans raison.

Interrogé par la police, l’accusé a déclaré qu’il ne se souvenait pas beaucoup de ce qui s’était passé et avait montré des remords lorsque la vidéosurveillance de l’incident était diffusée.

« Il a qualifié son comportement de dégoûtant et l’agent enquêteur a déclaré que ses remords semblaient sincères. »

Waring avait déjà été condamné pour 63 infractions, principalement pour ordre public, dommages criminels et violences et, en 2014, avait été enfermé pendant 16 mois pour possession d’une arme offensive.

En guise d’atténuation, son avocate, Mlle Verity Quaite, a déclaré: « Ses remords étaient et sont authentiques. Il a été choqué et dégoûté par son comportement et s’est mis à pleurer. Il était sous l’influence de la drogue à l’époque, mais il s’est engagé avec de nombreuses agences pour l’aider à résoudre ce problème.

« Il n’avait ni alcool ni drogue depuis un certain temps avant cet incident, mais la tragédie a frappé lorsqu’il s’est vu refuser la garde de son enfant.

«Cela n’excuse pas son comportement mais fournit un contexte important. Il dit qu’il a eu une crise et qu’il n’a plus bu ni pris de drogue depuis.

«Il a un travail régulier et ses employeurs disent qu’il est poli et travailleur.

La condamnation du juge, M. Recorder, Jason McAdam, a déclaré à Waring: « Vous avez commis cette infraction devant des enfants et des travailleurs de première ligne qui gagnent souvent de bas salaires.

« Ce comportement était effrayant et terrifiant pour eux et cela a dû être pour eux et vous vous êtes comporté d’une manière compatible avec la folie.

« S’il ne fait aucun doute que quelque chose d’horrible s’est produit dans votre vie, le simple fait de recourir à la bouteille ou de renifler quelque chose dans votre nez ne fera que vous amener à répéter ce comportement. ‘