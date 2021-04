Le fils de Seefried, Hunter Seefried, a également été inculpé. Le plus jeune Seefried fait face aux mêmes cinq chefs d’accusation que son père en plus de trois chefs d’accusation liés à la destruction de biens gouvernementaux et à la violence sur les terrains du Capitole.

« L’accusé Kevin Seefried a déclaré aux forces de l’ordre qu’il s’était rendu avec sa famille du Delaware au district de Columbia pour entendre le président Trump parler et que lui et Hunter Seefried avaient participé à une marche de la Maison Blanche au Capitole dirigée par un individu avec un taureau. corne », a écrit Pattillo.

Les cinq chefs d’accusation auxquels les deux hommes font face sont les suivants: entrave à une procédure officielle et aide et encouragement; entrer et rester dans un bâtiment ou un terrain restreint; conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment ou un terrain restreint; conduite désordonnée dans un bâtiment du Capitole; et défiler, manifester ou piqueter dans un bâtiment du Capitole.

En outre, Hunter Seefried fait également face à des accusations d’entrée et de séjour dans un bâtiment ou un terrain restreint avec violence physique contre la propriété; destruction des biens du gouvernement; et acte de violence physique dans les terrains ou les bâtiments du Capitole.

Un avocat de Hunter Seefried n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Un avocat de Kevin Seefried n’a pas pu être contacté immédiatement.