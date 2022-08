Un homme qui a perdu la moitié de son crâne lors d’une fête de bureau poursuit une entreprise

Qui blâmez-vous lorsque vous rencontrez un accident lors d’une fête organisée par quelqu’un d’autre ? Les blâmez-vous de vous forcer à être là ou vous-même de trébucher et de tomber, pour finalement vous blesser ? Un employé britannique poursuit le cabinet d’audit PricewaterhouseCoopers (PwC) pour Rs 1 crore 89 lakhs, pour une blessure causée lors d’un événement de travail «pub golf» qui impliquait des quantités scandaleuses d’alcool.

Selon The Guardian, l’employé de 28 ans, Michael Brockie, a déposé une plainte pour préjudice corporel contre l’entreprise pour négligence présumée de sa lésion cérébrale. Michael a été plongé dans un coma provoqué au début de 2019 et affirme qu’il éprouve toujours des “symptômes cognitifs persistants”. Michael a perdu la moitié de son crâne à cause d’un accident survenu lors d’un événement après les heures de bureau.

Le procès décrit l’événement de golf de pub qui suggère que le personnel du bureau de lecture de PwC a été encouragé à assister à l’événement qui impliquait de visiter 9 pubs ou «trous» et de boire un type particulier d’alcool. Il a ajouté que les travailleurs qui utilisaient le moins de gorgées pour consommer leur boisson recevaient les meilleurs scores, qui étaient enregistrés sur des cartes imprimées et distribuées au bureau.

Le dossier contre PwC affirme également que Brockie subissait une “forte pression” pour assister à l’événement et que les règles “non seulement encouragent mais font une vertu compétitive de la consommation excessive, rapide et prolongée d’alcool sur plusieurs heures à partir de 18 heures environ”.

Les documents judiciaires suggèrent que Brockie était tellement ivre qu’il n’a aucun souvenir des événements après 22 heures cette nuit-là et a été retrouvé allongé sur la route avec une grave blessure à la tête après être tombé. Brockie a dû se faire enlever la moitié du crâne à la suite de l’incident et les médecins l’ont décrit comme un “miracle ambulant” après s’être remis de sa blessure à la tête. Brockie est retourné au bureau 6 mois plus tard. L’employé, qui travaille toujours chez PwC, a poursuivi l’entreprise pour plus de 200 000 £ et demande que des paiements futurs supplémentaires soient disponibles.

