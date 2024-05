Un homme qui a perdu 40 livres et 10 pouces en marchant et en mangeant des nutriments dans un ordre spécifique

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Des études suggèrent que manger des légumes non féculents riches en fibres avant les protéines et les glucides contenus dans un repas peut aider les personnes atteintes de diabète de type 2 à réguler leur glycémie. Kseniya Ovchinnikova/Getty Images

Un PDG a perdu 40 kilos grâce aux recommandations d’un « jumeau numérique » sur son téléphone.

Le Jumeau l’encourage à marcher, lui montrant l’impact du mouvement sur sa glycémie.

Il a également été surpris d’en apprendre davantage sur les avantages de commencer ses repas avec des légumes.

Devlin Donaldson ne pensait pas pouvoir faire un pas de plus.

« Je dois rentrer à la maison », se souvient-il avoir dit à sa femme alors qu’ils se promenaient dans le quartier. « Je suis épuisé. »

Il venait de s’inscrire à un programme de santé conçu pour arrêter ses médicaments et mettre son diabète de type 2 en rémission. Il s’appelle Twin Health et, en plus de lui faire des recommandations personnalisées sur son téléphone sur quoi manger et combien de temps dormir, il lui a également conseillé de faire plus de mouvement dans ses journées, en visant à enregistrer environ 10 000 pas dans sa montre intelligente.

« Comme toute séance d’entraînement, c’est toujours le plus douloureux au cours des premiers jours », a-t-il déclaré à Business Insider. « Quand ils m’ont dit : ‘Tu dois faire 10 000 pas’, j’ai répondu : ‘Tu es fou. Cela n’arrivera pas.' »

Mais c’est le cas.

Donaldson en 2018, avant de lancer Twin Health. Devlin Donaldson

Donaldson affirme désormais que ces mesures supplémentaires ont joué un rôle étonnamment crucial non seulement dans la gestion de son poids, mais également dans la régulation de sa glycémie, l’amélioration de son taux de cholestérol et l’abaissement de sa tension artérielle.

Voici trois des principales façons dont il a réduit son risque de décès prématuré, tout en mettant son diabète en rémission, en perdant environ 40 livres et en éliminant 10 pouces de son tour de taille.

Astuce 1 : Levez-vous pour une promenade

rbkomar/Getty Images

De nos jours, si Donaldson remarque une augmentation de sa glycémie sur son glucomètre continu, il se sent habilité à agir.

« Je sais maintenant toutes sortes de choses que je peux faire pour arrêter cette augmentation du glucose », a-t-il déclaré. « Je sais quoi faire pour contrecarrer cela. »

L’une des plus simples consiste simplement à se lever pour se promener. Ce n’était pas facile au début.

« La première fois que je suis sorti marcher, ma femme marchait avec moi. Je me suis dit : » Jusqu’où sommes-nous allés ? Elle fait « 2 500 pas ». » Il était épuisé.

Aujourd’hui, il aime faire des promenades jusqu’à quatre fois plus longues que sa première randonnée.

« Tant que je reste cohérent, je me sens mieux au bout de cinq milles qu’au départ », a-t-il déclaré.

Les experts affirment qu’il n’est cependant pas nécessaire de se lancer dans le mythe du marketing des 10 000 étapes pour tirer de sérieux avantages d’une activité physique quotidienne accrue, et Donaldson est d’accord.

Donaldson en 2022. Avec l’aimable autorisation de l’Université de Judson

« Si quelqu’un peut s’engager et dire : ‘Je vais faire ça pendant un mois, ou pendant deux mois’, et le faire pendant aussi longtemps, et vous n’avez même pas besoin d’atteindre les 10 000 », a-t-il déclaré. . « Atteignez 6 000, atteignez 8 000. »

Des études récentes suggèrent exactement ce que Donaldson saisit intuitivement de son expérience.

Même si 8 000 pas semblent être une sorte de point idéal où de nombreux avantages en termes de longévité entrent en jeu, les chercheurs commencent à collecter des données montrant que même marcher 2 000 à 4 000 pas par jour réduit considérablement le risque de décès d’une personne, en particulier à cause de problèmes cardiaques. . Si vous êtes pressé par le temps ou l’énergie, même franchir la porte pour faire 500 pas supplémentaires rapides ferait chanter le cœur d’un cardiologue.

En fin de compte, ce qui est plus important que le nombre de fois où vos pieds touchent le sol, c’est en réalité ce que tous ces compteurs de pas mesurent indirectement : suffisamment de mouvements réguliers pour que votre cœur continue de pomper, que votre sang circule et que l’oxygène circule dans le corps.

Une capture d’écran de l’application Twin, montrant l’impact de la marche sur le contrôle de la glycémie. Santé jumelle

Après environ trois ou quatre mois de léthargie et de dépression, Donaldson a déclaré que son « énergie avait basculé ».

« Je viens d’atteindre ce point, comme un point d’inflexion », a-t-il déclaré.

Soudain, il courait dans la maison, sortait les poubelles et faisait la vaisselle. « J’ai eu toute cette énergie, et cela a continué. À partir de ce moment-là, mon énergie a dépassé les limites, et c’est un cadeau incroyable d’avoir l’énergie de vivre la vie, d’en profiter et de s’y engager à nouveau au lieu de se sentir lourd et sédentaire et fatigué tout le temps. »

Astuce 2 : Mangez d’abord des légumes non féculents, puis des protéines, puis des glucides

L’ordre ici serait d’abord les haricots verts, puis la viande, puis les pommes de terre. Ali Waxman/Getty Images

Un autre conseil que le jumeau de Donaldson lui a suggéré était de déguster des légumes non féculents avant le reste de son repas. Parfois, il prendra des asperges, d’autres repas, ce sera du céleri ou du chou-fleur. Il aime aussi grignoter un peu de brocoli et de fromage, ou prendre une salade avant le reste de son dîner.

Les experts en nutrition soupçonnent que, pour les personnes atteintes de diabète de type 2, manger des légumes de cette manière peut aider à contrôler la glycémie et à ralentir la digestion.

« En fait, c’est un très bon conseil, dans le diabète de type 2, de manger d’abord les légumes et/ou les protéines et les glucides en dernier », a déclaré à Business la diététicienne Nicola Guess, qui étudie la prévention et la gestion du diabète de type 2 à l’Université d’Oxford. Insider. « Il y a du bon preuve c’est une bonne stratégie. »

Pour les personnes qui ne souffrent pas de diabète, il n’est pas évident qu’il y ait nécessairement beaucoup d’avantages à manger ainsi.

Astuce 3 : Le vinaigre de cidre de pomme est légèrement plus controversé, mais peut également aider à contrôler la glycémie.

Il dilue une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d’eau de 8 onces, plusieurs fois par jour. Tharakorn/Getty Images

Sur les conseils de son jumeau numérique, Donaldson a également commencé à diluer un peu de vinaigre de cidre de pomme dans son verre d’eau tout au long de la journée. Il verse habituellement une cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme dans un verre de 8 onces.

Il se souvient que sa grand-mère lui parlait des bienfaits de ce type de vinaigre pour la santé lorsqu’il était enfant, mais il pensait simplement qu’il s’agissait d’un conte de vieilles femmes. Maintenant, avec son glucomètre continu allumé, il a remarqué que boire du vinaigre de cidre de pomme fait effectivement aider à réduire sa glycémie. Il s’agit d’une stratégie Internet populaire, propulsée par des influenceurs comme la « Déesse du glucose » et d’autres, mais les experts en nutrition indépendants ne sont pas totalement convaincus par cette stratégie.

« Il existe des moyens plus sains de réduire votre glycémie », a déclaré Guess.

Bien que quelques cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme par jour diluées dans de l’eau ou une vinaigrette soient probablement assez sûres, Guess s’inquiète du potentiel d’effets négatifs à long terme avec des doses plus élevées, car le vinaigre de cidre de pomme est très acide. Twin Health affirme qu’elle ne recommande pas cette stratégie à tout le monde. Il s’agit simplement d’une technique qui a bien fonctionné pour Donaldson. (« Nous ne recommandons pas le vinaigre de cidre de pomme aux personnes souffrant de reflux acide, de problèmes dentaires ou d’autres problèmes médicaux affectés par des aliments à forte acidité », a déclaré la société dans un communiqué à BI.)

Donaldson, bien qu’il n’aime pas le goût du vinaigre et ne se sente pas différent après l’avoir pris, aime regarder comment les pics de glycémie dans son CGM sont atténués par sa nouvelle potion légèrement aigre. Il apprécie la façon dont l’application lui a appris des façons plus intelligentes de manger et de bouger, mais il sait également que tous ces trucs et astuces ne sont rien sans ses propres efforts.

« En fin de compte, c’est vous qui faites la promenade et qui décidez quoi manger », a déclaré Donaldson. « Mon jumeau m’accompagne dans ce voyage, mais c’est mon voyage et je dois investir. »