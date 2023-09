Un homme qui a passé près de 30 ans en prison reconnu innocent de viol, d’enlèvement et de vol qualifié | Actualités américaines

Un Américain qui a passé près de 30 ans en prison pour enlèvement, viol et vol qualifié a été déclaré innocent et libéré.

Gerardo Cabanillas a été disculpé grâce à des tests ADN lors d’une attaque en 1995 contre un couple assis dans une voiture garée dans la ville de South Gate en Californiea annoncé le bureau du procureur du comté de Los Angeles.

Le cas de M. Cabanillas a été réexaminé par l’unité d’intégrité des condamnations du bureau du procureur et la semaine dernière, un juge a annulé sa condamnation, l’a déclaré factuellement innocent et a ordonné sa libération définitive.

« J’adresse mes plus sincères excuses à M. Cabanillas pour l’erreur judiciaire et l’échec de notre système judiciaire pénal », a déclaré le procureur George Gascon dans un communiqué.

M. Cabanillas a été reconnu coupable en 1996 et a passé 28 ans en prison.

Il avait avoué être l’un des deux hommes armés qui se sont approchés du couple, ont forcé l’homme à sortir et ont conduit la femme dans une maison abandonnée où ils l’ont tous deux violée.

Un autre couple qui se trouvait dans la voiture dans le même quartier a été cambriolé deux jours plus tard, ont indiqué les autorités.

Les victimes des attaques ont été informées de ses aveux et ont identifié M. Cabanillas à partir d’une séance de photos, mais elles ont ensuite exprimé leurs doutes devant le tribunal et ont déclaré avoir subi des pressions pour l’identifier, selon le California Innocence Project de la California Western School of Law, qui représentait M. Cabanilles.

Les tests ADN effectués sur le kit de viol ont montré que deux autres personnes avaient commis l’agression, a indiqué le groupe.

Aucun autre suspect n’a jamais été arrêté, bien qu’un homme ait avoué plus tard avoir commis l’un des crimes, a indiqué le Projet Innocence.

En savoir plus:

Un condamné à mort se bat pour devenir un « sujet de test » pour une nouvelle méthode d’exécution

La Californie s’apprête à adopter une loi à la manière d’Amsterdam qui autorisera les cafés cannabis

« Gerardo aurait passé le reste de sa vie en prison »

« Les faux aveux sont l’une des principales causes de condamnations injustifiées aux États-Unis », a déclaré la directrice par intérim Alissa Bjerkhoel à l’Associated Press.

« La police est autorisée à mentir aux suspects, y compris en leur promettant de faire preuve de clémence si la personne avoue. C’est exactement ce qui s’est passé ici et, sans les preuves ADN, Gerardo aurait passé le reste de sa vie en prison.

« Nous sommes ravis pour Gerardo et sa famille que la vérité l’ait enfin libéré. »