Un homme qui a mangé du crabe vivant pour avoir pincé sa fille a reçu un diagnostic d’infections graves

Nous avons tous cette personne qui va dans une certaine mesure pour se venger. Certains le laissent souvent sortir tandis que d’autres évitent l’idée de le faire. À moins que quelqu’un ne nous agace et qu’ensuite nous déployions nos complots de vengeance. En Chine, un homme a mangé un crabe vivant parce qu’il avait pincé sa fille. Finalement, il est tombé gravement malade et a été infecté au niveau de la poitrine, de l’abdomen, du foie et du système digestif. Selon le South China Morning Post, cet homme est identifié comme étant Lu, 39 ans, appartenant au Zhejiang, dans l’est de la Chine.

Selon ce portail, M. Lu a dû être transporté d’urgence à l’hôpital avec de graves maux de dos, deux mois après l’incident. Au départ, il craignait de révéler les détails de cet incident aux médecins. Lors d’une conversation avec le South China Morning Post, le docteur Cao Qian a déclaré qu’on avait demandé à plusieurs reprises à Lu s’il avait mangé quelque chose d’inhabituel qui provoquait des allergies. Lu a dit non à toutes les questions jusqu’à ce que sa femme mentionne l’incident de la consommation de crabe aux médecins.

Après avoir entendu cet incident, le docteur Cao a demandé à Lu pourquoi il avait mangé le crabe. Lu a dit qu’il voulait se venger parce que le crabe avait pincé sa fille. Lu était extrêmement en colère et a avalé le crabe vivant. Les médecins ont ensuite envoyé des échantillons de sang de Lu pour des tests et ont découvert qu’il était infecté par trois parasites en mangeant le crabe. Lu s’est maintenant rétabli et est sorti de l’hôpital, mais on lui demande de lui rendre visite pour des contrôles réguliers.

Un incident similaire s’est produit en 2020 lorsqu’une femme à Hangzhou, en Chine, a mangé 30 crabes crus, ce qui l’a infectée avec six parasites, de l’eau dans ses poumons et une détresse respiratoire. Selon les rapports, cette dame a déclaré qu’elle consommait un remède populaire, qui renforcerait les os selon sa croyance. Pour cela, elle a pilé les crabes vivants en morceaux, les a trempés dans de l’alcool de riz et les a mangés crus.

