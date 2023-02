Un homme qui a gagné une loterie d’une valeur de Rs 1 Crore pris dans un vol de chaussures

La cupidité est un trait de personnalité très courant chez les gens. Peu importe combien d’argent on a, c’est toujours moins. De nombreux millionnaires et milliardaires sont souvent accusés d’escroqueries valant des milliards de roupies. Cela les conduit non seulement à perdre leur réputation, mais leurs actifs existants sont également saisis dans le processus, ce qui conduit finalement leur cupidité à devenir leur plus grand ennemi. Dans un incident similaire, un millionnaire a été accusé de vol de chaussures et a failli aller en prison pour vol qualifié.

David Sweetman, 43 ans, était chauffeur de loterie. Mais en 2018, sa fortune a changé et il a remporté une loterie de 100 000 £ (presque 1 crore Rs). Cependant, il n’a jamais cessé de conduire son camion. Cependant, quelque chose s’est produit entre-temps et il a été pris en flagrant délit. Un colis de chaussures a été mis sous la responsabilité du chauffeur du camion mais lorsqu’il est arrivé chez les distributeurs, plusieurs d’entre elles se sont avérées manquantes. Lorsque la société a pris connaissance de cette information, elle a lancé une enquête. En examinant la caméra de vidéosurveillance, la vérité est apparue au premier plan.

Les images de vidéosurveillance ont révélé que David volait régulièrement les chaussures. Il avait même formé une équipe pour mener à bien ses opérations en cachette. Lorsque David partait avec les cartons des entreprises, il volait des cartons pour lui-même en les plaçant dans un autre véhicule. Seules les personnes choisies par David faisaient partie de cette opération. Entre août et septembre 2020, il a volé des chaussures d’une valeur de 15 450 £. Cela équivaut à un peu plus de Rs 16 lakh en roupies indiennes.

Lorsqu’il a été présenté au tribunal après avoir été arrêté par la police, David a immédiatement accepté son erreur et a plaidé coupable. Le tribunal a déclaré que puisque l’homme avait plaidé coupable il y a environ deux ans et que les poursuites avaient été retardées, David avait donc été acquitté de toutes les charges car il s’attendait déjà à une peine de prison et avait des remords pour ses actes. Son avocat Max a révélé qu’il travaillait maintenant comme installateur de fenêtres et gagnait environ 300 £ par semaine.

