Un homme qui a fui l’arrêt de la circulation avec un officier dans sa voiture a été abattu

MT. JULIET, Tenn. (AP) – Un homme du Tennessee qui a fui un contrôle routier avec un officier dans le véhicule et a refusé de s’arrêter a été mortellement abattu, ont annoncé les autorités.

La fusillade s’est produite après que les agents de Mt. Juliet ont arrêté un véhicule mercredi soir et ont demandé au passager, Eric Jermaine Allen, 39 ans, de sortir du véhicule, selon les informations préliminaires du Tennessee Bureau of Investigation. Au lieu de sortir, Allen est passé du siège passager au siège conducteur et a commencé à s’éloigner, a indiqué le bureau dans un communiqué.

L’un des officiers a tenté d’arrêter Allen en se penchant dans le véhicule et lui a donné l’ordre de s’arrêter, mais Allen est parti avec l’officier entièrement à l’intérieur du véhicule, selon le communiqué. L’officier a tenté d’utiliser un pistolet paralysant, mais Allen a continué à ignorer les commandes d’arrêt, incitant l’officier à tirer mortellement sur Allen. L’officier n’a pas été blessé.

Les agents du Bureau travaillent pour déterminer de manière indépendante les événements qui ont conduit à la fusillade.

