Un homme qui a fui la Chine vers la Corée du Sud en scooter des mers serait dissident

SEOUL – Un Chinois qui s’est échoué sur la côte ouest de la Corée du Sud la semaine dernière après avoir traversé la mer Jaune en scooter des mers serait un dissident politique qui a déjà été emprisonné en Chine, a déclaré mercredi un militant sud-coréen des droits de l’homme. Kwon Pyong, un Coréen de 35 ans dont le nom en mandarin est Quan Ping, est arrivé au port ville d’Incheon la semaine dernière, a déclaré Lee Daeseon, un militant des droits de l’homme basé en Corée, lors d’un entretien téléphonique. Incheon, à une heure de route à l’ouest de la capitale Séoul abrite le principal aéroport du pays.

Lee a déclaré que Kwon avait voyagé plus de 300 kilomètres, soit environ 200 milles, en motomarine depuis la province chinoise du Shandong pour rejoindre la Corée du Sud, où vivent certains de ses proches. Lee, qui connaît Kwon depuis 2019, a déclaré avoir confirmé l’identité de l’homme après avoir été autorisé à se rendre mardi dans une installation des garde-côtes où Kwon était détenu. Un parent proche en Corée du Sud a également confirmé que l’individu est Kwon, selon Lee, qui a déclaré avoir parlé à ce parent.

Kwon demande l’asile politique hors de Chine, de préférence aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada, a déclaré Lee. « Kwon est en bonne santé et de bonne humeur », a-t-il déclaré. Kwon a précédemment étudié en tant qu’étudiant universitaire dans l’Iowa, a déclaré Lee.

Les garde-côtes coréens ont déclaré dimanche dans un communiqué de presse qu’un individu sur un 1 800 cc un scooter des mers rouge – transportant plus de 200 litres ou plus de 50 gallons de carburant – s’était échoué sur les zones humides d’Incheon et avait été arrêté pour avoir franchi illégalement la frontière. Il a dit la personne avait déjà visité la Corée mais n’a pas divulgué le nom de l’individu et a refusé de commenter davantage, invoquant des problèmes de confidentialité.

Les détails des garde-côtes sur la façon dont l’homme a été retrouvé suggèrent qu’il s’était soigneusement préparé pour le voyage : il portait un gilet de sauvetage et un casque, des jumelles et une boussole. Il avait jeté des bidons de carburant vides dans la mer après avoir fait le plein en cours de route.

En 2017, Kwon a été emprisonné pendant 18 mois en Chine pour « incitation à la subversion du pouvoir de l’État » après avoir publié des discours, des images et des vidéos sur les réseaux sociaux critiquant le gouvernement chinois. Sur une photo, Kwon portait un T-shirt blanc qui comparait le plus haut dirigeant chinois, Xi Jinping, à Hitler. Un tribunal chinois a déclaré que Kwon avait insulté « l’autorité de l’État et le système socialiste », selon Front Line Defenders, un groupe de défense qui a suivi son cas.

Depuis sa sortie de prison, Kwon a fait l’objet d’une interdiction de sortie l’empêchant de quitter légalement la Chine, a déclaré Lee. Il a tenté de quitter la Chine et d’entrer en Corée en déposant une demande d’asile politique en 2019, mais le processus a finalement été annulé en raison de l’interdiction de voyager. Sous Xi, la Chine utilise de plus en plus les interdictions de sortie pour garder les critiques du régime – citoyens et étrangers confondus – dans le pays, où ils peuvent être plus facilement surveillés et réduits au silence.

L’ambassade de Chine à Séoul a refusé de commenter, affirmant qu’elle ne disposait d’aucune information pertinente sur l’affaire.