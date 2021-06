Un homme qui a frappé une femme âgée atteinte de démence «comme un boxeur» malgré son badge «veuillez être patient» esquive la prison

Un HOMME qui a battu une femme atteinte de démence « comme un boxeur » est sorti du tribunal.

Alan Bairstow, 58 ans, a été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 1 200 £ pour avoir frappé Joy Watson, 62 ans, au visage en 2019.

Joy Watson, 62 ans, a reçu un diagnostic de démence il y a huit ans et portait son badge d’invalidité lorsque l’attaque s’est produite Crédit : MEN Media

La militante contre la démence a subi des flashbacks déchirants et a tenté de se suicider

Joy a dit qu’elle ne laissera pas l’attaque l’empêcher de vivre sa vie Crédit : MEN Media

La victime souffre d’un saignement du nez et d’une fracture de l’orbite, sans parler des mois de flash-back angoissant qui l’ont amenée à tenter de se suicider deux mois plus tard.

« À l’époque, je pensais que les deux os cassés et la perspective d’une opération étaient les principaux problèmes, et que ces blessures guériraient avec le temps », a-t-elle déclaré au tribunal.

« Ce que je n’avais pas prévu, c’est la gravité de l’impact émotionnel.

« Les cauchemars et les attaques de panique ne sont pas amusants, surtout si vous vivez avec la démence.

« Certains jours, je ne pouvais pas faire face aux sentiments et au traumatisme visuel que je vivais.

« Voir un poing venir vers toi est non seulement effrayant, mais on a l’impression que ça recommence. »

Joy portait son badge « s’il vous plaît soyez patient, j’ai la démence » quand Alan « la frappa comme un boxeur ».

Elle a passé deux jours dans un hôpital du Yorkshire avant d’être référée pour un traitement supplémentaire à Manchester.

Alan a été reconnu coupable d’avoir causé des lésions corporelles par le tribunal de la Couronne de Hull et condamné vendredi.

« Je veux que tu saches à quel point tu m’as volé ce jour-là »

Le mari de Joy, Tony, a décrit le résultat comme une « déception ».

« Je pense que six mois avec sursis est une claque sur le poignet et s’il ne touchait pas d’avantages, je suis sûr qu’il devrait payer plus en compensation », a déclaré Tony découragé.

« Je pense qu’il s’en est très bien sorti après ce qu’il a fait subir à Joy.

« Mais au moins, après deux ans, c’est fini. »

Dans une déclaration de la victime lue devant le tribunal, Joy voulait que son agresseur sache « combien vous m’avez volé ce jour-là ».

« J’étais une femme très aventureuse et indépendante. Tout cela a disparu d’un seul coup sur mon visage. »

« Les professionnels m’ont dit que les flashbacks et les images devraient diminuer avec le temps. Je prie pour qu’ils aient raison. »

La femme du Grand Manchester a reçu un diagnostic de démence il y a huit ans et est depuis devenue une défenseure des autres malades.

Elle a souvent parcouru le pays et donné des conférences aux étudiants et aux entreprises sur la façon d’aider les personnes atteintes de la maladie et a déjà été félicitée par l’ancien Premier ministre David Cameron pour son travail.

Mais tout cela a changé le 7 juillet 2019 lorsqu’elle s’est rendue dans une aire de stationnement près de Driffield dans le Yorkshire de l’Est pour prendre son petit-déjeuner dans un café au bord de la route.

Le mari de Joy, Tony, a déclaré que la peine de six mois avec sursis d’Alan Bairstow était une « déception » Crédit : MEN Media

La femme de 62 ans a été attaquée alors qu’elle sortait avec son chien Crédit : MEN Media

« Il m’a frappé – comme un boxeur »

L’homme de 62 ans, qui était avec son chien d’assistance, a vu Alan se montrer agressif envers son alsacien et a prévenu sa femme de le faire arrêter ou risquer d’être dénoncé.

La femme a « démarré » et Alan a poussé le chien à l’arrière de leur voiture.

« Le chien était en liberté dans la voiture et je leur ai dit ‘N’avez-vous pas de contention pour le chien, c’est la loi, pour l’empêcher de devenir incontrôlable en voiture' », a-t-elle déclaré au tribunal.

« Je n’avais pas de veste, donc mon badge de démence aurait été clair pour eux deux. »

Cela a amené Alan à devenir « balistique ».

« Il m’a ensuite frappé, comme un boxeur, pas une poussée. Je pense qu’il a vu mon badge et a dû me considérer comme un toucher doux.

« Je suis descendu et je me suis cogné la tête sur le sol en béton. Mon nez jaillissait de sang.

« Le pire, c’était la peur de perdre la vue et il m’a volé mon indépendance. En ce sens, je me sens en deuil. »

Joy essaie de reprendre confiance en elle depuis l’attaque.

« La peur qui me reste depuis ce jour m’a empêchée de m’aventurer seule », a-t-elle déclaré.

« Beaucoup de personnes atteintes de démence ne peuvent pas parler pour elles-mêmes, les animaux ne peuvent pas parler non plus.

« Vos actions m’ont mis à terre ce jour-là, les effets ont eu un impact sur mon bien-être physique et psychologique, mais je ne suis pas resté à terre.

« Je veux que les personnes touchées par la démence soient fortes, et quoi que nous soyons confrontés, avec un soutien, nous pouvons lutter pour la justice et nos droits humains. »