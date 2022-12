Un homme qui a été frappé par un flic après un concert de Offspring à Abbotsford dépose une plainte

Un homme qui a reçu deux coups de poing au visage par un policier après un concert à Abbotsford en novembre a déposé une plainte au civil, affirmant qu’il avait été battu “insensé” dans l’incident et que ses droits garantis par la Charte avaient été violés.

Ryan Atzenberger de Kamloops poursuit la Ville d’Abbotsford et le policier impliqué, qui est appelé « John Doe Constable #1 » dans l’avis de poursuite civile.

La poursuite – qui demande des dommages-intérêts aggravés, spéciaux et punitifs – a été déposée le 19 décembre devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique à Kamloops.

Atzenberger, un installateur de fenêtres et de portes, a déclaré dans le procès qu’il quittait le concert de The Offspring au Abbotsford Centre le 26 novembre lorsqu’il a été arrêté par des policiers d’Abbotsford au sujet d'”une enquête concernant un autre individu”.

Les documents judiciaires indiquent que les policiers « ont menacé d’arrêter le demandeur pour obstruction s’il ne les aidait pas davantage à localiser l’autre individu ».

“Le plaignant n’a pas été en mesure d’aider davantage et les agents de l’APD ont indiqué qu’il devait être arrêté pour obstruction”, indiquent les documents.

Atzenberger dit que lors de l’arrestation, les agents ont fait usage d’une “force excessive” et qu’il a été jeté au sol.

Il a dit qu’il était “allongé” sur le sol et qu’il a ensuite été relevé sur ses pieds par deux agents, et que ses bras ont été “manipulés” pour être menottés.

“Le plaignant a continué à coopérer et n’a pas pu résister parce que les agents de l’APD venaient de le frapper de façon insensée”, indiquent les documents.

Atzenberger dit qu’il a été “secoué dans différentes directions” par les officiers et qu’un de ses bras a glissé.

“Lorsque le bras du demandeur s’est détaché de la main du John Doe Constable n ° 1, il a immédiatement et gratuitement frappé le demandeur, deux fois au visage, à la vue d’une foule de spectateurs”, indique la poursuite civile.

Atzenberger dit qu’il est de nouveau tombé au sol, et qu’il a été arrêté et emmené dans la cellule de détention de l’APD, communément appelée le “réservoir ivre”.

Il dit qu’il n’était pas ivre et ses nombreuses demandes d’alcootest ont été refusées.

Atzenberger dit qu’il n’a également jamais été informé de son droit de parler à un avocat et qu’il n’a pas non plus eu l’occasion d’en parler avec un avocat.

Le procès indique qu’Atzenberger a subi des blessures, notamment une commotion cérébrale, des ecchymoses au bras, des maux de dos, une perte de sommeil, des troubles émotionnels, l’aggravation d’une discopathie dégénérative et un stress post-traumatique.

Les documents judiciaires indiquent qu’il a également subi une perte de revenus et une perte de capacité de gain.

Atzenberger demande que les dommages-intérêts punitifs soient “plusieurs ordres de grandeur qu’ils ne l’ont été dans les précédents cas d’inconduite policière”.

“Le demandeur demande au tribunal d’accorder des dommages-intérêts punitifs qui feront réellement une différence dans les actions de l’APD dans la supervision, la formation et l’embauche de ses propres agents”, indiquent les documents.

Aucune accusation n’a été portée contre Atzenberger.

Une vidéo filmée par un spectateur a été publiée sur les réseaux sociaux après l’incident. Le service de police d’Abbotsford a publié une déclaration le 28 novembre, indiquant que l’affaire faisait l’objet d’une enquête par sa branche des normes professionnelles et que le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police avait été informé.

Cette enquête est toujours en cours.

Entre-temps, aucune réponse n’a encore été déposée par les accusés et les allégations du procès d’Atzenberger n’ont pas été prouvées devant le tribunal.

