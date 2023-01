Un homme qui a battu sa mère à mort a été enterré en héros en Russie après s’être engagé à combattre en Ukraine

Des soldats portent le cercueil d’un militaire russe de 20 ans à Saint-Pétersbourg, en Russie, en avril 2022. (AFP via Getty Images)

Un combattant du groupe Wagner a été enterré avec les honneurs militaires en Russie la semaine dernière, a rapporté The Insider.

Il a rejoint le groupe tristement célèbre alors qu’il purgeait une peine pour meurtre dans une colonie pénitentiaire russe.

Il a été reconnu coupable en 2017 d’avoir battu sa propre mère à mort.

Un homme purgeant une peine pour le meurtre de sa propre mère, mais qui a été libéré pour combattre lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a été enterré en Russie en héros.

Sergei Molodtsov, 46 ans, a été enterré avec les honneurs militaires à Serov, en Russie, jeudi dernier après avoir été tué au combat en Ukraine, a rapporté L’initié, une publication en ligne basée en Lettonie qui n’est pas affiliée à Insider.

On ne sait pas immédiatement comment ni où il est mort.

Molodtsov faisait partie du tristement célèbre groupe Wagner, une armée mercenaire privée étroitement liée au Kremlin et accusé de crimes de guerre en Ukraineautorités locales m’a dit.

Molodtsov a rejoint le groupe alors qu’il purgeait une peine dans une colonie pénitentiaire pour le meurtre de sa propre mère, a confirmé le chef du district urbain de Serov à média local russe E1.

Il a battu à mort sa mère âgée en état d’ébriété, lui brisant la mâchoire, l’épaule, le visage et la tête, selon un verdict de culpabilité de 2017, a rapporté E1.

Molodtsov a été condamné à plus de 11 ans dans une colonie pénitentiaire, mais a fini par purger un peu plus de 5 ans avant d’être enrôlé pour combattre, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration choquante compte tenu de ses antécédents, les responsables locaux de Serov ont décrit Molodtsov dans une publication Facebook en tant que “gars insouciant” qui était “toujours là pour ceux qui avaient besoin d’aide”.

Lors de ses funérailles, des soldats russes ont porté ses cercueils et des vétérans militaires ont prononcé des discours d’adieu, selon The Insider.

Le New York Times a rapporté la semaine dernière que le groupe Wagner a recruté plus de 35 000 condamnés pour servir dans son armée, citant des informations fournies par l’organisation de défense des droits des prisonniers Russia Behind Bars.

Images publiées plus tôt ce mois-ci rapporté pour montrer le fondateur du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, libérant le premier groupe de deux douzaines d’anciens condamnés envoyés combattre en Ukraine.

Dans la vidéo, on voit Prigozhin s’adresser aux hommes, qui avaient terminé leurs six mois de service, les avertissant de leur conduite future.

“Ne buvez pas, ne consommez pas de drogue, ne violez pas les gonzesses, tenez-vous bien”, a-t-il dit.

La bête quotidienne, citant des entretiens avec d’anciens combattants de Wagner, a rapporté plus tôt cette semaine que les meurtriers et les violeurs condamnés deviennent rapidement les “nouveaux héros de la Russie”, après leur prise revendiquée de la ville ukrainienne assiégée de Soledar.