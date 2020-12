Un père qui a tué sa femme et sa fille adolescente n’a montré « aucune humanité » avant de « s’éloigner négligemment » après s’être tranché la gorge, a déclaré un tribunal aujourd’hui.

Des témoins impuissants ont regardé avec horreur le travailleur de Tesco, Marcin Zdun, assassiner Aneta, 40 ans, et sa fille Nikoleta, âgée de 18 ans, avec « une pure colère sur le visage », ont dit les jurés.

L’homme de 40 ans affirme qu’il ne se souvient pas du meurtre du couple, mais les procureurs affirment que Zdun est coupable de meurtre et prétend simplement avoir une perte de mémoire parce que c’est « pratique ».

Aneta Zdun et sa fille adolescente Nikoleta, à droite, ont été retrouvées la gorge tranchée à leur domicile à Salisbury

Marcin Zdun a tué sa fille de 18 ans Nikoleta et sa femme Aneta, 40 ans, « de la manière la plus brutale »

Winchester Crown Court a entendu Zdun « massacré » Aneta et Nikoleta après que sa femme l’ait expulsé de la maison familiale.

On prétend qu’il est devenu jaloux de la relation étroite de la mère et de la fille, et il a soupçonné qu’Aneta le trompait.

Zdun nie deux chefs d’accusation de meurtre, mais admet avoir tué les deux hommes, affirmant qu’il n’avait « aucun souvenir » de l’incident et les avait tués par voie de responsabilité réduite car il était mentalement affaibli.

Un ouvrier qui a été témoin des meurtres présumés a déclaré qu ‘« il n’y avait pas d’humanité’ ‘et de « pure colère’ ‘sur le visage de Zdun lors de l’attaque à Salisbury, Wiltshire, le 1er juin.

Un autre ouvrier héros qui a poursuivi Zdun et l’a jeté au sol jusqu’à l’arrivée de la police a déclaré au procès pour meurtre de Zdun: «Je l’ai frappé mais j’aurais aimé en faire plus».

Le peintre et décorateur David Powell s’est précipité sur les lieux lorsqu’il a entendu les cris des jeunes enfants de Zdun, qui étaient à l’intérieur lorsqu’il s’est déroulé.

M. Powell est devenu ému en décrivant en détail comment Zdun a « massacré » sa femme et sa fille avec un couteau de six huit pouces.

Il n’y avait aucune humanité sur son visage, juste de la colère – de la pure colère. Je ne sais pas comment vous pouvez faire cela à un autre être humain », a déclaré M. Powell.

«Son seul but était de les tuer … il est juste devenu fou.

M. Powell, qui était à quelques mètres de l’attaque, a déclaré que la travailleuse de soins Aneta avait tenté de protéger sa fille étudiante en se tenant entre elle et Zdun.

M. Powell a pleuré en disant qu’il ne pouvait pas sauver les femmes. «Je ne pouvais rien faire», dit-il.

M. Powell a déclaré que Zdun avait ensuite récupéré son sac et « marchait négligemment dans la rue comme si de rien n’était », mais a commencé à courir quand lui et son collègue l’ont poursuivi et détenu.

Le voisin Tamar Vellacott a déclaré à la cour: « Un ouvrier est venu couvert de sang, il a dit: « J’ai fait ce que j’avais à faire, je l’ai frappé, mais j’aurais aimé pouvoir faire plus ».

Nikoleta était une étudiante passionnée de mode et de maquillage et rêvait de travailler un jour à l’étranger. Elle avait étudié les voyages et le tourisme.

L’étudiante Nikoleta était « terrifiée » par son père et a dit à sa mère qu’elle craignait qu’il la tue, ont entendu les jurés

Le procureur Nicholas Haggan QC a déclaré au tribunal aujourd’hui que Zdun prétend n’avoir aucun souvenir de ce qui s’est passé le jour des meurtres.

Il a ajouté: « L’accusé ne conteste pas qu’il était responsable de leur mort.

« L’absence de rappel alléguée de l’accusé pourrait être due à une condition appelée amnésie dissociative. Une telle condition peut survenir lorsqu’un individu est tellement horrifié par ses propres actions qu’il réprime la mémoire et la bloque.

« De même, l’affirmation du défendeur de ne pas pouvoir se souvenir de ce qui s’est passé pourrait être fausse – en d’autres termes, il se souvient de ce qu’il a fait mais choisit de ne pas l’admettre, car cela lui convient de le faire.

‘[The killings were] pas le résultat d’une anomalie du fonctionnement mental … L’accusé savait exactement ce qu’il faisait; il a pris la décision consciente de tuer sa femme et sa fille, il savait que c’était mal – mais il a quand même choisi de le faire.

L’ouvrier Jeffrey Dray a dit à un opérateur 999 « putain, il y a du sang partout » lorsqu’il est entré dans la maison quelques instants après la fuite de Zdun.

Le procès continue.