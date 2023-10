Un homme qualifié de « victime » de MeToo par l’administration Trump, accusé du meurtre et du démembrement de sa petite amie

Un homme autrefois salué par l’administration de Donald Trump comme une « victime » du mouvement #MeToo a été arrêté pour avoir prétendument tué et démembré le corps de sa petite amie.

Joseph Carl Roberts, 42 ans, a été accusé du meurtre de Rachel Elizabeth Imani Buckner après que des parties de son corps ont été découvertes dans un grand sac poubelle enveloppé dans du ruban adhésif. selon La Chronique de San Francisco.

Après avoir annoncé aux nouvelles que sa vie avait été presque détruite par de fausses allégations de harcèlement sexuel qu’il avait recueillies alors qu’il était à l’université, ses affirmations ont été vantées par l’ancienne secrétaire à l’Éducation de Donald Trump, Betsy DeVos.

Mme DeVos a annulé les directives sur les agressions sexuelles sur les campus en 2020 et a accordé une protection supplémentaire aux personnes accusées.

M. Roberts, qui a été élu en 2020 pour un siège au Comité central républicain de San Francisco, a été arrêté le 6 septembre après que des examinateurs ADN ont trouvé les profils de Mme Buckner et de M. Robert sur la dépouille et le sac.

Il aurait démembré son corps en morceaux, lui aurait décapité la tête et lui aurait enlevé les mains et les pieds à l’aide d’une tronçonneuse électrique pour tenter de cacher son identité.

Ses restes ont été retrouvés le 20 juillet après qu’un passant sur le sentier du front de mer à Alameda ait repéré le sac dans la baie qui ne dégageait pas une odeur putride.

M. Roberts a affirmé qu’il était une victime de MeToo après avoir été expulsé du campus de l’Université d’État de Savannah en Géorgie lorsque deux femmes ont allégué qu’il les avait harcelées sexuellement verbalement en personne et en ligne.

Betsy Devos a vanté les affirmations de Roberts en 2020 (Copyright 2020 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Dans une série d’entretiens avec les médias, il a déclaré qu’il avait été accusé de plusieurs allégations de harcèlement sexuel tout au long de ses études universitaires, ce qui l’aurait conduit à la dépression et à une tentative de suicide en 2013.

En avril 2015, il a poursuivi l’université pour 15 millions de dollars devant un tribunal fédéral et a agi en tant que son propre avocat.

Il a affirmé que les femmes le harcelaient avec des SMS, mais a déclaré que le tribunal, qui a rejeté sa plainte, avait mené une « enquête excessivement précipitée » et l’avait discriminé « sur la base de son sexe masculin », rapporte le journal.

Joseph Roberts, partisan de Trump, est devenu membre du comité républicain et a joué un rôle important dans les cercles des droits des hommes. (Chronique de San Francisco)

M. Roberts a rencontré Mme Buckner, une jeune mère et poète parlée, à la Golden Gate Unversity of Law et ils se sont ensuite fiancés.

Entre janvier 2022 et juin 2023, 17 appels ont été effectués à la police dans leur appartement pour des contrôles sociaux, des troubles, des violences domestiques signalées et des circonstances suspectes. a rapporté La Chronique.

En février 2022, le couple est entré par effraction dans la maison de la mère de Mme Buckner et aurait agressé physiquement sa mère et sa grand-mère, qui ont eu un bras cassé.

Un juge a émis une ordonnance de protection les obligeant tous deux à rester à l’écart des deux femmes et ils sont repartis avec des accords de plaidoyer, ce qui leur a accordé une probation.

Plus d’un an plus tard, M. Roberts est accusé d’avoir tué sa petite amie dans leur appartement en juillet, selon les archives judiciaires.

Les amis de Buckner ont dit qu’elle avait commencé à s’éloigner du réseau alors qu’elle vivait avec Roberts pendant le COVID (GoFundMe)

Les enquêteurs affirment que M. Roberts a rapidement dépassé la communication téléphonique avec Mme Buckner après neuf mois d’envoi de SMS cohérents.

Il aurait également gardé son téléphone, conduit sa voiture et n’aurait jamais signalé sa disparition.

Les procureurs affirment que le 30 août, des agents du FBI ont commencé à surveiller M. Roberts et ont été témoins du retrait de tapis de sa maison.

Lorsque les enquêteurs l’ont interrogé et lui ont dit que Mme Buckner était morte, il aurait affirmé qu’il ne savait pas ce qui lui était arrivé et aurait déclaré qu’il s’agissait probablement d’un suicide.

M. Roberts a plaidé non coupable des accusations portées contre lui et est détenu sans caution à la prison de Santa Rita à Dublin, en Californie.