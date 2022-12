Un homme propose un livre pour enfants entier co-écrit par l’IA, Twitter l’appelle “dystopique”

L’art créé par l’IA est devenu un sujet controversé sur Twitter ces derniers temps, de nombreux artistes alléguant que leurs œuvres sont «volées» pour créer l’art généré par l’IA. Beaucoup ont également exprimé leur crainte que bientôt, l’intelligence artificielle ne vienne remplacer les vrais artistes. Dans ces circonstances, un utilisateur de Twitter appelé Ammaar Reshi a partagé qu’il avait créé un livre pour enfants entier co-écrit et illustré par l’IA : “J’ai passé le week-end à jouer avec ChatGPT, MidJourney et d’autres outils d’IA… a publié un livre pour enfants co-écrit et illustré par AI !” il a écrit.

Reshi a également partagé un fil sur le processus de création du livre. Cependant, de nombreux utilisateurs de Twitter ont été consternés par sa création. “Je ne peux pas… Je travaille 60 heures par semaine pour écrire, éditer et illustrer mon livre alors que des gens comme ça ruinent l’industrie avec des illustrations STOLEN de mauvaise qualité et une mauvaise écriture”, a écrit un utilisateur de Twitter.

“Il y a quelque chose d’incroyablement dystopique à enseigner à vos enfants des” leçons de morale et de vie “à travers un livre généré automatiquement par une machine”, a écrit un autre.

J’ai passé le week-end à jouer avec ChatGPT, MidJourney et d’autres outils d’IA… et en les combinant tous, j’ai publié un livre pour enfants co-écrit et illustré par AI !Voici comment ! pic.twitter.com/0UjG2dxH7Q — Ammaar Reshi (@ammaar) 9 décembre 2022

Je ne peux pas… Je travaille 60 heures par semaine pour écrire, éditer et illustrer mon livre alors que des gens comme ça ruinent l’industrie avec des illustrations VOLÉES de mauvaise qualité et une écriture médiocre. https://t.co/VobnWuAyAe— ✨JosieLeCroissant✨ (@josiecroissant) 12 décembre 2022

Il y a quelque chose d’incroyablement dystopique à enseigner à vos enfants des « leçons de moralité et de vie » grâce à un livre généré automatiquement par une machine. https://t.co/wrjvub4KTG— Yorugami (@ArtofYorugami) 12 décembre 2022

C’est tellement agaçant que je ne veux vraiment pas parler de l’art de l’IA parce que ça n’en vaut même pas la peine, mais les jeunes-jeunes enfants sont déjà tellement méprisés par les médias modernes et c’est un tout autre pas en avant https://t.co/7Vrj1hcPUP— ✨ AstroBoto (@AshtonAstroBoto) 12 décembre 2022

Je ne traverse pas des épisodes de doute de soi et de syndrome de l’imposteur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que /ceci/ soit qualifié d’œuvre “publiée” no maam https://t.co/mev0HnfTFT— pola | compte à rebours pour #Fluffmas2022 (@mspolapotter) 12 décembre 2022

De toute évidence, les artistes n’ont pas adopté l’idée de l’art de l’IA.

