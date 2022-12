Un homme propose de prendre ‘Dubki’ à River pour Rs 10 par temps glacial, la vidéo devient virale

La plongée dans les eaux bénites est une tradition suivie dans la culture indienne depuis des siècles. On dit que prendre un bain dans l’eau bénite lave tous les péchés, cependant, plonger par temps froid est quelque chose qui pourrait devenir une tâche difficile pour les fidèles. Mais un homme viral a maintenant proposé une solution numérique aux personnes qui ont du mal à plonger dans l’eau froide. La vidéo de l’homme a été partagée par l’officier du Service administratif indien (IAS) Awanish Sharma via Twitter le samedi 24 décembre. Dans le clip, on peut voir un homme s’adresser apparemment à une foule rassemblée le long d’une rivière sacrée.

L’homme explique qu’il est prêt à plonger dans l’eau froide pour les autres à condition qu’ils lui paient le montant de Rs 10. Il suggère que c’est la meilleure solution pour les personnes qui souhaitent se baigner ou plonger dans l’eau froide pendant la saison hivernale. L’homme demande aux gens de payer Rs 10 à son comptoir de réception et prétend que le bon mérite de plonger ira à la personne dont le nom figure sur le reçu, et que seul le montant payé sera pris par lui. La personne qui enregistre le scénario bizarre peut être entendue en train de rire en arrière-plan. Même l’officier de l’IAS, a plaisanté en partageant le clip en l’appelant, “Iss mausam ka behtareen startup (Une excellente idée de startup pour cette saison).” Regardez la vidéo ici :

Cela ne peut arriver qu’en Inde 🤣🤣🤣— SP Sharma (@shivpraaaaasad) 24 décembre 2022

Le clip viral a amassé plus de deux lakh vues et plus de huit mille likes sur le site de micro-blogging. Un barrage de Twitteratis a partagé leur réponse hilarante en regardant cette idée de “démarrage à coût zéro”. Un utilisateur a suggéré : “Il peut facilement facturer 100/- par dubaki (plongée) en cette saison.”

Il peut facilement facturer 100/- par dubaki en cette saison.— AMathur (@LearnerSpeaks) 25 décembre 2022

Un autre a ajouté : « Qr code ya paiement en ligne lena shuru kariye, ghar baithe logo ki bhi dubki lagane ki ikcha ko Poora kijie. (Démarrez le paiement en ligne via le code QR, les personnes qui pourraient ne pas être en mesure de visiter le lieu peuvent également utiliser la méthode) »

Qr code ya paiement en ligne lena shuru kariye,ghar baithe logo ki bhi dubki lagane ki ikcha ko Poora kijie.🙏— Kratos (@GOW8989) 24 décembre 2022

Un autre a dit : « Tout est possible dans ce monde.

Tout est possible dans ce monde😂😂— MONICA SINGH (@ MONICAS43123733) 24 décembre 2022

Pendant ce temps, un utilisateur a plaisanté: “Cela ne peut arriver qu’en Inde.”

Cela ne peut arriver qu’en Inde 🤣🤣🤣— SP Sharma (@shivpraaaaasad) 24 décembre 2022

Seriez-vous prêt à payer pour cela ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici