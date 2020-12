L’année 2020 a été une année de dédain. le coronavirus L’épidémie a rendu beaucoup de gens optimistes quant au bon côté des choses et de la vie en général. Cependant, ce n’est que dans ces moments-là que les plus petites joies et chaque pas fait pour rendre un moment spécial comptent le plus.

Lors d’un incident récent, un homme du nom de Conor O’Sullivan a proposé à sa petite amie Paula Carbo Zea, un conducteur de train dans une gare de Dublin. Une vidéo qui avait été enregistrée par l’un des passagers a conquis le cœur d’Internet. La plupart des gens ont réagi avec des commentaires remplis d’amour et de bons voeux pour le couple.

Le clip partagé sur Twitter par Clodagh Maher commence avec Conor en attente sur la plateforme. Il est vu tenant un bouquet. En dehors de cela, il y a une chaise recouverte de blanc qui a un «moi? Placard placé dessus. Peu de temps après l’arrêt du train sur le quai, on peut voir Paula sortir de la voiture du chauffeur. Quelques instants plus tard, Conor va sur un genou pour lui proposer une bague. Surpris, Paula accepte la proposition et les deux la scellent d’un baiser.

L’incident a eu lieu dans une gare de Dublin. D’autres membres du personnel des chemins de fer étaient également présents sur place et ont été vus enregistrer des vidéos et applaudir le couple.

Clodagh a sous-titré la vidéo désormais virale comme suit: «Je ne pensais pas que quelque chose pouvait me remonter le moral après un quart de travail chargé de 13 heures, et certains Gent s’en vont et PROPOSE à son amie de conduire le train entrant à la gare de Pearse».

Actuellement, la vidéo a plus de trois vues lakh sur Twitter uniquement. La majorité des commentaires lisent «aww» et «félicitations».

Plus tard, la future mariée a elle-même retweeté la vidéo de Clodagh. «Merci beaucoup d’avoir partagé ce moment. J’étais tellement surpris et en même temps excité. Merci à tous ceux qui ont été impliqués pour rendre ce moment beau et parfait », a lu son message.

Merci beaucoup d’avoir partagé ce moment. J’étais tellement surpris et en même temps excité. Merci à tous ceux qui ont voulu rendre ce moment beau et parfait 😊😍😍 https://t.co/hjX5PPBhS7 – paula carbó zea (@paulacarbozea) 15 décembre 2020

Selon un rapport publié par Irish Times, Paula appartient à Barcelone et a toujours aspiré à devenir conducteur de train. Elle voulait se lancer dans ce domaine car il est majoritairement dominé par les hommes.

Expliquant comment et ce qu’elle ressentait sur le moment, Paula a déclaré: «Je m’attendais peut-être à quelque chose pour Noël, mais certainement pas comme ça. J’étais tellement surpris ». La conductrice du train a également affirmé qu’elle n’avait pas l’intention de se marier avant l’été 2022.

Conor et Paula restent actuellement ensemble à Blanchardstown. Le porte-parole des chemins de fer irlandais a également mentionné que le personnel et l’équipe étaient ravis de faire partie de ce moment spécial. Barry Kenny, le porte-parole a déclaré: «Tout a été arrangé à la dernière minute hier, mais très bien organisé».