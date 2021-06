Un homme propose à sa petite amie d’être des photombombs d’hippopotame par derrière, la photo devient virale

Bien que le COVID-19 en cours ait mis ce monde à l’arrêt, rien n’empêchera les gens de tomber amoureux et de l’exprimer par des gestes sincères et grandioses. Notre amour pour les histoires de propositions poignantes ne va pas s’estomper de si tôt. Une si belle proposition s’est produite au zoo et jardin botanique de Cincinnati aux États-Unis. L’USP de ce geste merveilleux est qu’il a été vu par un résident du zoo – un hippopotame nommé Fiona, qui a regardé l’homme se mettre à genoux pour professer son amour pour la femme de ses rêves. Le geste la surprit et la laissa un grand sourire.

L’hippopotame a augmenté le quotient de gentillesse de toute la proposition, qui a eu lieu dans l’Hippo Cove du zoo. Le zoo de Cincinnati a partagé quelques photos de l’adorable proposition sur son compte Twitter officiel. La première photo montrait l’homme à genoux pour proposer à sa partenaire. Alors que l’autre photo montrait la femme exhibant sa bague de fiançailles alors que Fiona orne la toile de fond. Ils ont également écrit dans la légende que Fiona a approuvé le match. Le message susmentionné a suscité beaucoup d’attention et de traction sur Twitter, laissant tout le monde se moquer de la proposition et de la présence de Fiona.

Après avoir reçu de nombreux commentaires et likes de personnes partout sur Internet, la publication est toujours aussi forte. Les images ont reçu plus d’un millier de likes. Les utilisateurs ont également exprimé leur amour pour le couple et Fiona dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit que Fiona semble dire oui, ajoutant que la bague est magnifique. Alors qu’un autre commentaire disait que personne ne devrait être autorisé à se marier à moins que la princesse hippopotame Fiona n’approuve le couple.

personne ne devrait être autorisé à se marier à moins que la princesse hippopotame Fiona ne l’approuve ❤❤❤ je l’aime tellement que nous venons la voir en juillet – Joe Del Norte (@joe_norte) 8 juin 2021

Fiona dit OUI !! Superbe bague ! — Deborah L. Small (@DeborahLSmall7) 8 juin 2021

Alors que le monde s’arrête, de si petits incidents de joie égayent définitivement l’humeur des gens et leur font sourire.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici