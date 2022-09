Un homme promène une oie de compagnie, laisse Internet amusé

Internet regorge d’innombrables vidéos dans lesquelles les propriétaires d’animaux emmènent leurs compagnons à fourrure lors de promenades matinales ou nocturnes. Mais avez-vous déjà vu quelqu’un promener son oie ? Aussi bizarre que cela puisse paraître, une vidéo virale d’un homme portant nonchalamment son oie dans la rue a attiré l’attention de plusieurs internautes. Dans le clip, on peut voir une personne âgée qui a mis en laisse son oie de compagnie traverser une rue.

D’après le clip, il semble qu’un spectateur ait enregistré l’événement inhabituel et l’ait partagé en ligne via Twitter. On peut voir l’oie en laisse battre fréquemment des ailes lorsqu’elle est portée par l’homme. Tout en partageant la vidéo, l’utilisateur de Twitter a plaisanté : « Si vous avez tout vu », invitant les utilisateurs à regarder le clip amusant. Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

Si vous avez tout vu.. 😅 pic.twitter.com/pIcPdVrjE9 — Buitengebieden (@buitengebieden) 7 septembre 2022

Dès que le clip a fait surface en ligne, de nombreux internautes ont pu identifier le vieil homme dans le clip. Il semble que le propriétaire de l’animal soit originaire du centre-ville d’Orange, en Californie. Un utilisateur a révélé avoir vu la même oie avec une autre femme : « J’étais à l’Orange Plaza/Circle à Orange, en Californie, au début de Covid et j’ai vu une femme promener son oie. Un autre a ajouté : « Nous avons rencontré ce canard ! Vous pouvez le trouver au centre-ville d’Orange le week-end. Un internaute a partagé: “Pareil ici. C’est un couple plus âgé qui promène cette oie dans la région. Nous leur avons parlé.

Pareil ici. C’est un couple plus âgé qui promène cette oie dans le coin. Nous leur avons parlé. —Richard Lujan (@rlujan57) 7 septembre 2022

J’étais à l’Orange Plaza / Circle à Orange, en Californie, au début de Covid et j’ai vu une femme promener son oie. — Laurie Fry☮️ (@lcork_fry) 7 septembre 2022

nous avons rencontré ce canard ! Vous pouvez le trouver au centre-ville d’Orange le week-end. pic.twitter.com/k3RSjIVcKN — 🥀 (@sleepsthruLife) 7 septembre 2022

Pendant ce temps, un barrage d’utilisateurs a également fini par partager leurs anecdotes hilarantes sur le clip amusant. Un internaute n’a pas pu croire l’événement bizarre et a écrit : “Qu’est-ce que je viens de regarder ?”

Qu’est-ce que je viens de regarder ? 😂 — EVOORGi 🐭 🚜 (@EVOORGi) 7 septembre 2022

Un autre a plaisanté: “Devrait-on lui dire qu’un vélo serait tout aussi efficace?”

Doit-on lui dire qu’un vélo serait tout aussi efficace ?

Cc : Prazzic pic.twitter.com/9Bls2QyNai – DAPPER DON DHARSHI • KAMIL • (@SoloFlow786) 7 septembre 2022

Un utilisateur qui était mécontent du traitement de son animal de compagnie par le propriétaire a commenté : « Si cruel, quel genre de personne fait ça ?

Si cruel, quel genre de personne fait ça ? — Malala (@lauramosdim) 7 septembre 2022

Un autre a écrit: “J’ai besoin de savoir pourquoi il volait de l’autre côté de la rue.”

J’ai besoin de savoir pourquoi il volait de l’autre côté de la rue. — Quan ✈️✈️♎️ (@Crenshaw_NoCali) 7 septembre 2022

Un autre a posé une question amusante, “Sortir le canard pour une mouche ??”

Sortir le canard pour une mouche ??😂🤷🏾‍♂️ — Anomalie normale👽 (@nevil_ndubi) 7 septembre 2022

La vidéo virale a recueilli plus de 15,8 millions de vues sur le site de micro-blogging avec plus de 606,6 mille likes et plus de 90,7 mille retweets en interaction. Bien que l’emplacement de la vidéo ait été identifié, le nom de l’homme âgé reste flou.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici