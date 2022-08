Un homme “pris avec une arbalète a dit” Je suis ici pour tuer la reine “après avoir été arrêté au château de Windsor avec une cagoule et un masque”

Un HOMME arrêté avec une arbalète chargée au château de Windsor a déclaré: “Je suis ici pour tuer la reine”, a entendu un tribunal aujourd’hui.

Jaswant Singh Chail a pris d’assaut le domaine royal portant une cagoule et un masque le jour de Noël l’année dernière.

Il aurait porté une arme chargée d’un verrou dont le cran de sécurité a été retiré et prêt à tirer.

Un officier de police a déclaré que l’ancien employé du supermarché ressemblait à quelqu’un d’un film d’autodéfense ou qu’il était habillé pour Halloween.

Chail, 20 ans, a eu lieu le 25 décembre 2021, à deux pas de la résidence privée de la monarque, avec une ligne de mire vers ses appartements.

Sa Majesté était à l’intérieur avec son fils Charles et sa femme Camilla à l’époque.

Chail aurait dit à un officier de protection : « Je suis ici pour tuer la reine », avant d’être menotté et arrêté.

Aujourd’hui, il a comparu devant le Westminster Magistrates Court à Londres par liaison vidéo depuis un hôpital psychiatrique de haute sécurité du Berkshire, accusé d’une infraction en vertu de l’article 2 de la loi sur la trahison, de possession d’une arme offensive et de menaces de mort.

Vêtu d’une veste sombre sur un haut noir et assis à une table, les bras croisés, il ne parla que pour confirmer son nom, sa date de naissance et son adresse actuelle à Broadmoor.

L’accusation la plus grave en vertu de la loi sur la trahison stipule qu’il “avait l’intention de blesser ou d’alarmer”.

Une accusation distincte allègue que Chail a proféré “une menace dans l’intention que l’autre craigne qu’elle ne soit exécutée pour tuer”.

Et un troisième déclare qu’il avait “une arme offensive, à savoir une arbalète chargée” dans un lieu public.

L’audience a entendu comment Chail, de Southampton, voulait se venger de l’establishment.

On ne lui a demandé de plaider aucune des accusations et le magistrat en chef Paul Goldspring l’a placé en garde à vue avant sa prochaine comparution à Old Bailey le 14 septembre.

La reine était au château avec Charles et Camilla à l’époque Crédit : PA