Un homme prétend être milliardaire, Harvard MBA, vétérinaire irakien pour fraude financière

Un fugitif accusé d’une fraude audacieuse de 35 millions de dollars – dans laquelle il aurait dit aux investisseurs qu’il était un milliardaire de fonds spéculatifs, un MBA de Harvard et un vétéran des forces spéciales qui avait été blessé deux fois en Irak – a été arrêté par une équipe SWAT du FBI en Californie après jours en cavale, ont annoncé mercredi les autorités.

Le résident de Las Vegas, Justin Costello, 42 ans, est accusé par les procureurs fédéraux et la Securities and Exchange Commission d’avoir escroqué des milliers d’investisseurs et d’autres dans le cadre d’une escroquerie complexe qui vantait ses prétendus efforts pour construire un conglomérat de cannabis, entre autres.

L’une de ses sociétés, Pacific Banking Corp., fournissait des services bancaires à trois sociétés de marijuana. Les autorités ont déclaré qu’il l’avait également utilisé pour détourner au moins 3,6 millions de dollars vers lui-même et d’autres entreprises qu’il possédait.

Ils disent également qu’il s’est engagé dans un stratagème qui a coûté environ 25 millions de dollars à plus de 7 500 investisseurs en faisant de fausses déclarations sur les projets de l’une de ses propres entreprises d’acheter 10 autres entreprises.

29 autres investisseurs ont perdu 6 millions de dollars après avoir investi directement avec Costello sur la base de ses fausses déclarations, ont déclaré les procureurs.

Costello, qui avait également une résidence à La Jolla, en Californie, a utilisé environ 42 000 $ de l’argent des investisseurs pour les coûts associés à son mariage avec Katrina Rosseini, ont déclaré les procureurs.

Une vidéo de ce mariage examinée par CNBC montre à la fois un gâteau et une sculpture de glace arborant le logo du film James Bond des chiffres “007” sur un pistolet semi-automatique et une performance de danse du ventre de Rosseini, qui n’est pas accusé dans les cas contre son mari.

“M. Costello aurait raconté de nombreuses histoires pour convaincre les victimes d’investir des millions de dollars – de l’argent qu’il a ensuite utilisé à son profit”, a déclaré le procureur américain Nick Brown du district ouest de Washington, dans un communiqué.

“Dans un stratagème complexe impliquant des sociétés fictives, des penny stocks et des services financiers pour les entreprises de marijuana, M. Costello a utilisé Twitter, des communiqués de presse, des dépôts de titres et des revendications de grande richesse pour brosser un tableau d’un fabuleux succès financier”, a déclaré Brown.

“En vérité, cette photo était un mirage”, a-t-il déclaré.

Un avocat de Costello n’a pas répondu à une demande de commentaire.