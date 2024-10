Un homme prétend avoir capturé une vidéo de Bigfoot au « moment le plus effrayant »

Contenu de l’article

Un TikToker prétend avoir capturé la créature mythique en vidéo – et cela semble être la preuve la plus claire jamais vue.

La vidéo, postée par Emmanuel Alfaro, compte désormais plus de 8,4 millions de vues sur la plateforme.

« Le moment le plus effrayant de ma vie et je pense vraiment avoir filmé Bigfoot devant la caméra dans Parallel Forest », a-t-il déclaré. a sous-titré le bref clip.

« Je faisais juste du tourisme et je profitais de la journée et j’ai vu quelque chose au loin », a-t-il poursuivi. « Je tremble encore en écrivant ceci. »

La forêt parallèle de Lawton, Oklahoma, est décrite par Le thriller comme « sombre », « semblable à un labyrinthe » et « la randonnée la plus effrayante de votre vie », il est donc normal qu’on y trouve un Bigfoot.

La séquence de neuf secondes montre la créature orange assise contre un arbre et reniflant des fleurs avant de se rendre compte qu’elle est observée et de croiser les yeux d’Alfaro, qui s’exclame : « Oh, s-! » avant qu’il ne décolle et que la vidéo ne s’arrête.