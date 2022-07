Un homme présumé s’est noyé en essayant de sauver son chien sur le lac Osoyoos

Un homme de 41 ans d’Oliver est porté disparu à Osoyoos Lake et présumé noyé après avoir tenté de sauver son chien.

Le 25 juillet à 20 h 30, la GRC d’Osoyoos a répondu à un appel au 911 d’un homme qui était allé sous l’eau au lac Osoyoos près de White Sands et qui n’avait pas refait surface.

L’homme disparu et son ami étaient immobiles au milieu du lac Osoyoos dans le bateau de surf de l’homme disparu pendant que l’homme jouait à chercher avec ses chiens.

Il semble que l’un des chiens soit devenu affligé et que l’homme ait nagé pour l’aider, a déclaré le sergent de la GRC d’Osoyoos. Jason Bayda. L’homme et le chien se sont séparés du bateau à cause du vent et l’ami a vu le chien grimper sur le dos de l’homme, le pesant.

La police, les civils et les amis du disparu ont fouillé jusqu’à la tombée de la nuit. La police, avec l’aide d’Osoyoos Fire Rescue, a poursuivi les recherches pendant plusieurs heures le 26 juillet. Malheureusement, l’homme n’a pas encore été localisé et il s’agit maintenant d’une mission de récupération.

L’équipe de récupération sous-marine de la GRC est mobilisée et prévoit d’arriver à Osoyoos au début de la semaine prochaine.

Tragiquement, il semble que l’homme ait perdu la vie en sauvant son chien, a déclaré Bayda.

« La GRC d’Osoyoos tient à exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l’homme porté disparu pendant cette période des plus difficiles.

Osoyoos