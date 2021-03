Parmi les dizaines de personnes visitant le site de l’éruption, une autre personne a même essayé de cuisiner un menu de petit-déjeuner classique composé d’œufs et de bacon sur la lave. Eiríkur Hilmarsson a pris une poêle pour faire cuire des œufs et du bacon et l’a placée sur le sol de lave. Il a filmé tout l’incident et a ensuite partagé la vidéo sur YouTube. Malheureusement, son aventure culinaire a échoué, car la lave qui coule a enveloppé et endommagé la casserole.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy