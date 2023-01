Un homme prend soin d’un amant paralysé depuis 30 ans en Chine, lisez leur histoire d’amour

Chaque fois que nous regardons un film romantique ou lisons un roman romantique, nous avons souvent tendance à croire qu’un tel amour inconditionnel n’existe que dans les œuvres de fiction. Mais de temps en temps, nous rencontrons des histoires d’amour réelles qui donnent l’exemple à ceux qui ne croient pas que le véritable amour existe dans ce monde. Une de ces histoires réconfortantes de la province chinoise du Hunan devient virale sur la plate-forme de médias sociaux du pays, Weibo.

L’histoire, qui s’étend sur plus de 30 ans, a commencé en 1992 lorsque Shu Zhili, 29 ans, menuisier, a rencontré Huang Kuiyun, 21 ans, un ouvrier migrant. Ils tombèrent amoureux et décidèrent de se marier mais le destin avait d’autres plans. Le couple voyageait ensemble lorsque leur bus est tombé dans une gorge profonde lors d’un horrible accident. Tandis que Shu souffrait de blessures mineures, Huang souffrait d’une profonde blessure à la moelle épinière, qui l’a rendue paralysée.

Même lorsque Huang a été hospitalisé, de nombreux amis de Shu lui ont conseillé de quitter Huang car s’occuper d’un partenaire paralysé était une grande responsabilité. Cependant, Shu a décidé de consacrer sa vie à prendre soin de sa meilleure moitié.

Huang a été ramené chez lui par Shu après avoir été libéré de l’hôpital, et il s’occupe d’elle depuis. Shu ne s’est même pas aventuré à l’extérieur de son village et a fait vivre sa famille dans l’agriculture. Il a également appris à jouer du erhu, un instrument de musique chinois, pour divertir son partenaire.

Il est intéressant de noter que les membres de la famille de Huang ignoraient l’existence de Shu. Le couple a maintenant demandé une licence de mariage après que le père de Shu ait contacté sa fille après un certain temps. Leur histoire d’amour est devenue virale sur les réseaux sociaux autour de Noël et est inondée d’amour et d’admiration par les utilisateurs de Weibo.

