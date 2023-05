Un homme prenant des photos de jeunes enfants suscite des inquiétudes à Penticton

Un homme qui a pris des photos de petits enfants qu’il ne connaît pas sur une plage du lac Okanagan est autorisé à le faire, selon la police.

Un parent a sonné l’alarme au sujet d’un homme aux cheveux gris qui l’a agressée verbalement après qu’elle lui ait dit de ne pas prendre de photos de sa fille en bas âge. Il a dit qu’il était « autorisé à prendre des photos de n’importe quelle jolie petite fille ».

Lorsque la confrontation est prétendument devenue agressive, d’autres personnes à la plage sont intervenues. La police a été appelée pour cet incident.

Environ une semaine plus tard, une autre femme a eu une rencontre avec le même homme au Canco à Penticton et il a voulu prendre des photos de son fils de deux ans et demi. Elle a commenté qu’il agissait vraiment bizarrement.

Caporal de la GRC. James Grandy a confirmé que les agents avaient parlé avec l’homme et toutes les parties impliquées dans le premier incident sur la plage.

« Il n’est pas illégal de prendre des photos de personnes dans un espace public, y compris celles qui peuvent inclure des enfants », a déclaré Grandy. « Cela étant dit, afin de répondre à tout problème de sécurité publique et de clarifier les circonstances de chaque cas, la police a besoin de l’aide du public. »

Alors, que doivent faire les parents s’ils sont confrontés à une situation où un étranger prend des photos de leurs enfants ?

« La GRC conseille aux parents de surveiller leur environnement lorsqu’ils sont en public avec leurs enfants et de les contacter s’ils voient quelque chose d’inquiétant », a déclaré Grandy.

