Un homme poursuivi pour menaces de mort contre le représentant du Kansas LaTurner

TOPEKA, Kan. (AP) – Un homme du nord-est du Kansas fait face à une accusation de crime d’avoir menacé de tuer l’un des membres du Congrès de l’État, mais son procès a été reporté indéfiniment afin qu’un juge fédéral puisse décider s’il est trop malade mental pour aider son avocats ou suivre ce qui se passe au tribunal.

Les procureurs fédéraux affirment dans des documents judiciaires que Chase Neill, 31 ans, de Lawrence, a développé une fixation sur le représentant républicain Jake LaTurner, qui représente un district de l’est du Kansas. Neill est accusé d’avoir menacé de tuer LaTurner dans un message vocal du 5 juin laissé au bureau de LaTurner et de continuer à faire des appels menaçants le lendemain.

Un magistrat a déclaré plus tard ce mois-là, en ordonnant à Neill de rester en détention, qu’il avait menacé d’autres membres du Congrès. Les autres n’ont pas été nommés et Neill n’est accusé que d’avoir menacé LaTurner.

Une audience est prévue dans l’affaire pour le 8 novembre, jour du scrutin. Le procès de Neill devait initialement commencer en septembre, mais la juge de district américaine Holly Teeter a accordé une demande des deux parties pour que la santé mentale de Neill soit examinée.

“Il y a des motifs raisonnables de croire que M. Neill souffre d’une maladie mentale et que la maladie mentale le rend incapable d’aider correctement à sa défense”, a écrit Teeter dans son ordonnance de deux pages.

LaTurner était sénateur et trésorier de l’État du Kansas avant de remporter son siège à la Chambre des États-Unis en 2020.

Les menaces contre les législateurs sont à un niveau record près de deux ans après l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain à Washington. Vendredi matin à San Francisco, un intrus a attaqué et sévèrement battu le mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi avec un marteau dans leur maison alors qu’il cherchait le chef démocrate et criait: “Où est Nancy, où est Nancy?”

Dans l’affaire du Kansas, ni le bureau du procureur américain de l’État ni les avocats de la défense de Neill n’ont fait de commentaires vendredi. Le bureau de LaTurner n’a pas non plus discuté de l’affaire. Il n’était pas clair si l’examen de Neill était complet.

“Représentant. Le bureau de LaTurner continuera de coopérer avec les forces de l’ordre locales et fédérales à ce sujet », a déclaré le porte-parole Mike Howard dans un e-mail.

Un rapport préalable au procès sur Neill a déclaré qu’il croyait être “le Messie”, et les procureurs ont déclaré dans des documents judiciaires qu’il pensait qu’il était “obligé par Dieu” d’avertir “certaines personnalités publiques” et de détailler les résultats du non-respect de ses avertissements.

La magistrate américaine Rachel Schwartz a cité le rapport préalable au procès en refusant une demande de Neill en août d’être libéré de sa garde à vue. Elle a déclaré dans son ordonnance qu’il avait une dette de prêt étudiant de 150 000 $, mais qu’il n’avait aucun revenu.

Schwartz a déclaré dans son ordonnance que Neill avait subi une blessure à la tête il y a quatre ou cinq ans, « caractérisée comme une fracture à la tête ».

Le rapport préalable au procès indiquait qu’en mars 2018, la police de Lawrence avait signalé que Neill, qui vivait avec sa mère là-bas, était délirant et paranoïaque et avait accusé un officier d’avoir tenté de voler son “idée commerciale de licorne”. Neill a été condamné à six mois de prison en février 2019 pour batterie domestique, selon le rapport.

Suivez John Hanna sur Twitter : https://twitter.com/apjdhanna

John Hanna, l’Associated Press