Un homme poursuit ses collègues après avoir raté un gain de 50 millions de dollars à la loterie de bureau

Christopher Bates était en vacances lorsque le pool de loterie de son collègue a gagné 50 millions de dollars. Il poursuit maintenant les 24 collègues pour une partie du jour de paie.

À moins que vous ne soyez déjà très riche, vous avez rêvé de jouer un jour à la loterie, de quitter votre emploi et de parcourir le monde. Bien que les chances que cela se produise soient minces, cela vaut toujours la peine de dépenser quelques dollars ici et là pour essayer. De temps en temps, vous voyez les titres des numéros de jackpot historiques et parfois c’est suffisant pour vous faire jouer quelques numéros. Sur le lieu de travail, ces gros titres conduisent souvent à des pools de loterie de groupe dans l’espoir de gagner et de partager l’argent entre eux.

Un homme de l’Ontario poursuit ses collègues pour l’avoir exclu d’une loterie de 50 millions de dollars parce qu’il était en vacances

Selon Le soleil, Christopher Bates participait régulièrement à son pool de loterie d’emplois. Cependant, alors qu’il était en vacances, l’impensable s’est produit. Pendant que Bates se détendait, le pool de travail a remporté la loterie à hauteur de 50 millions de dollars. Cela a instantanément créé une situation embarrassante pour toutes les parties impliquées. Gardez à l’esprit que cela s’est produit en 2011 et a retardé le gros jour de paie de tout le monde. Bates a poursuivi ses 24 collègues de son usine Bombardier en Ontario, au Canada. D’autres collègues ont fini par réclamer les gains, ce qui a encore retardé les paiements.

Seules deux réclamations ont avancé après les différends. Apparemment, ses pairs ont fait valoir la règle « pas de paiement, pas de jeu » comme une défense, mais en fin de compte, cela n’a pas suffi. L’avocat de Bates a fait valoir que ses pairs avaient le devoir d’agir de bonne foi en gérant la piscine. De plus, il a déclaré qu’ils auraient dû inscrire dans le bassin tous ceux qui y participaient régulièrement. En fin de compte, un procès civil de 10 jours a commencé et s’est terminé le deuxième jour. Un règlement a été conclu mais les détails n’ont pas été divulgués au public. Il y avait de quoi faire le tour de tout le monde.

Selon certaines informations, chaque joueur a reçu plus de 1,9 million de dollars, avec environ 2 400 dollars d’intérêts pour le long retard.